La “super bolla” scoppia all’orizzonte, avverte questo leggendario investitore di Investing.com

Infine, per quanto riguarda le raccomandazioni di investimento per gli OGM in questo ambiente pericoloso, Grantham ha esortato a evitare le azioni statunitensi sottolineando al contempo il valore delle azioni nei mercati emergenti più economici e nei paesi sviluppati (in particolare il Giappone).

Grantham ha scritto delle azioni: “Siamo in quella che considero la fase dei vampiri di un mercato rialzista, in cui ci butti tutto ciò che hai”, ha scritto Grantham. “Lo accoltelli con il COVID, lo spari con la fine del quantitative easing e la promessa di tassi più alti e lo avvelena con un’inflazione inaspettata”.

“Uno dei motivi principali per cui deploro le super bolle – e incolpo la Fed e le altre autorità finanziarie per averle consentite e facilitate – è il fatto che il danno causato dalle bolle quando scoppiano non è sufficientemente riconosciuto”, ha affermato Grantham.

Investing.com – In un’analisi pubblicata alla fine della scorsa settimana, il leggendario investitore Jeremy Grantham, co-fondatore della società di investimento GMO, ha affermato che gli Stati Uniti sono in una “super bolla”, che definisce bolle di sincronizzazione in mercati diversi come le azioni, obbligazioni e immobili.

