Vuoi fare trading? Evita questa piattaforma a tutti i costi

Il trading può essere un business redditizio se scegli bene le tue strategie… ma anche la tua piattaforma!

Fai attenzione a questa piattaforma di trading sfavorevole

Essere coinvolti in un’attività redditizia non è facile. Questo è il motivo per cui molti utenti si rivolgono a piattaforme specializzate. Tuttavia, alcuni di loro possono fare più male che bene.

Da diverse settimane circola sui social la piattaforma Futures Infinity. Ciò fornisce formazione per i futuri trader su criptovaluta e forex attraverso i video. Se tutto sembra innocente in superficie, la squadra BeInCrypto sconsiglia di registrarsi lì per i seguenti motivi:

1. Formazione commerciale non molto dettagliata

Quando si guarda per la prima volta il sito Web di Futures Infinity, la mancanza di informazioni è la prima cosa che salta all’occhio. Il gruppo suona più come una pubblicità che come una vera e propria proposta formativa.

Inoltre, La piattaforma offre di iscriversi utilizzando un pacchetto che porterà a un abbonamento mensile. Naturalmente, più è costoso, più opzioni ci sono.

Tuttavia, nota che Il contenuto della formazione non è dettagliato da nessuna parte. Pertanto, è impossibile saperne di più sui supporti o sulle tecniche insegnate o allenate. Qualcosa di necessario alla luce dei rischi finanziari associati al trading.

2. La promessa di benefici in cambio dell’arruolamento

Secondo il suo sondaggio ooo xUna volta completata la registrazione, non ci sono più dubbi sulla formazione. L’essenza del dialogo è prima di tutto rinunciare e promettere commissioni future. Tuttavia, per questo, ogni studente dovrà reclutare tre persone. Più persone nel team, più persone possono richiedere un reddito stabile.

Allo stesso modo, alcune voci affermano che Futures Infinity abbia un bot per il trading di criptovalute o addirittura un servizio di copy trading. Tuttavia, non è menzionato da nessuna parte e queste due opzioni possono essere disponibili solo dopo l’assegnazione di un certo numero di persone.

3. Uno schema Ponzi mascherato?

lo capiresti, Sembra quindi che il sistema di trading training offerto da Infinity Futures non sia altro che un pretesto per uno schema Ponzi che è costruito dalla piattaforma. Ancora peggio, se la formazione è in realtà solo uno stupido e cattivo scambio di copie, potremmo anche dirti che non c’è affatto formazione!

In ogni caso, la situazione è chiara: non esiste un reddito fisso reale in quanto viene pagato dai contributi generati dalle squadre. Questo sistema MLM ha i suoi limiti perché la piramide crollerà quando nessuno vorrà iscriversi.

Finalmente, Se dobbiamo credere ai commenti lasciati da alcuni utenti, l’ingiunzione di restituire il denaro è coerente, cosa non necessaria in una semplice formazione volta a educare gli studenti.

Futures Infinity, un caso tra tanti?

Futures Infinity afferma di avere sede a Dubai Perché, per sua stessa ammissione, non deve pagare le tasse francesi.

Questa situazione nasconde due cose: gli amministratori della società non possono essere citati in giudizio se si verifica un problema. Questo dà loro un sacco di tempo per tirare indietro il tappeto. In questo caso, Gli studenti infortunati non potranno beneficiare della garanzia che entra in vigore per le piattaforme registrate presso AMF.

Nota anche che Molte piattaforme di formazione commerciale a Dubai si sono rivelate truffe negli anni precedenti. Uno dei più famosi è Melius, le cui pubblicità sono state trasmesse sui social dall’influencer JP Fanguin.

Fonte: account Twitter di JP Fanguin

Quindi abbiamo il diritto di chiederci se Futures Infinity non sarà un nuovo crimine per i leader di queste aziende che sono già state condannate!

Di recente, molti francesi si sono ribellati contro IM Academy, una società simile a Futures Infinity. Questo avrebbe svuotato le tasche di molti giovani europei creandone al tempo stesso un numero abusi settari.

Se vuoi iniziare a fare trading, ti consigliamo di informarti con i seguenti articoli:

Morale della favola: i tuoi soldi e il tuo tempo sono preziosi, non permettere a nessuno di giocarci!