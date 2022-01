Il mercato delle criptovalute fa boom da 130 miliardi di dollari: Bitcoin (BTC) recupera il 5%

Il mercato delle criptovalute ha recuperato più di $ 100 miliardi in un solo giorno, con bitcoin che ha raggiunto la soglia dei $ 36.000 e altcoin che hanno fatto guadagni ancora più impressionanti.

La prima criptovaluta ha raggiunto la soglia di $ 36.000

Dopo due giorni consecutivi di massicci ribassi di prezzo, Bitcoin ha riguadagnato terreno e ha un valore di circa $ 36.000. Altcoin come Terra, Avalanche, Shiba Inu e molti altri hanno reagito meglio, registrando guadagni a doppia cifra.

Gli ultimi giorni si sono rivelati problematici per le principali criptovalute. Giovedì 20 gennaio, Bitcoin ha risollevato il morale dopo che un improvviso aumento dei prezzi ha spinto l’asset a un massimo locale di più giorni a $ 43.500.

Ma è allora che le cose sono andate storte. il Bitcoin Ha iniziato a perdere valore rapidamente ed è crollato a $ 38.000 il giorno successivo. Questo è il prezzo più basso dall’inizio di agosto.

Sebbene questa sia una forte correzione, orso Hanno appena consolidato la loro presa sul mercato. Di conseguenza, Bitcoin Gocce Altri $ 4.000 per raggiungere il livello di circa $ 34.000. Questo è il prezzo più basso dalla fine di luglio.

Da allora, tuttavia, Bitcoin ha guadagnato circa $ 2.000 e ora vale $ 36.000. Tuttavia, il suo valore di mercato è ancora ben al di sotto dei 700 miliardi di dollari.

Fonte: TradingView – BTC / USD

Recupero impressionante in criptovaluta

Le altcoin hanno sofferto più del bitcoin negli ultimi giorni, perdendo notevolmente il loro valore. Tuttavia, la maggior parte di loro è ora nel verde su scala giornaliera.

Ether (ETH) è sceso di quasi $ 1.000 in due giorni, raggiungendo un massimo locale di $ 2.300. Tuttavia, la seconda criptovaluta per valore ha guadagnato più di $ 200 e ha superato $ 2500. Ripple e Solana hanno registrato guadagni simili.

Binance Coin (BNB), invece, Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE) e Polygon (MATIC) sono in calo del 10% ciascuno. Terra (20%), Avalanche (13%) e Shiba Inu (21%) hanno registrato i maggiori guadagni giornalieri. Tuttavia, le azioni SHIB sono aumentate di circa il 40% dal minimo di ieri.

Alla fine, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute è aumentata di $ 130 miliardi dal minimo di ieri e ora si avvicina a $ 1,7 trilioni.

Fonte: Quantify Crypto

I mesi precedenti al mese in corso sono stati particolarmente impegnativi per alcuni asset digitali i cui prezzi sono scesi. Per gli investitori, questo è un problema, perché non ci sono investimenti sufficientemente redditizi poiché il prezzo della criptovaluta è caduto. Tuttavia, resta il fatto che per alcune persone, questa diminuzione di valore è una buona cosa.

fonte : criptopatata.com

Ricevi un riepilogo delle novità nel mondo delle criptovalute iscrivendoti al nostro nuovo servizio le notizie Giornaliera e settimanale per non perdere nessun elemento essenziale di Cointribune!