La salute di Putin, oggetto di tutte le voci e mistero assoluto: vile, sinistra e non verificabile

Ma mettono in evidenza la mancanza di informazioni, se non l’assenza, sullo stato di salute del presidente russo, una componente fondamentale della sua lotta in una sanguinosa guerra in Ucraina il cui esito plasmerà il futuro dell’Europa. Durante i suoi due decenni di governo, quasi nulla è trapelato sulle sue vere condizioni di salute, tranne mostrare la sua mascolinità e la sua figura radiosa. Putin va a cavallo, Putin pesca a torso nudo, Putin gioca a judoka… Ma man mano che il presidente russo invecchia e il suo corpo è cambiato nel corso degli anni – il suo viso sembra gonfio, i suoi movimenti a volte sembrano tesi – la speculazione ricomincia.

Quali sono le accuse?

Un’indagine più approfondita sulla salute di Putin è stata pubblicata ad aprile dal sito web in lingua russa Proekt, basata su fonti aperte, concludendo che i viaggi del presidente negli ultimi anni nella sua casa di campagna a Sochi, sulle rive del Mar Nero, coincidono . Con il movimento di una flotta di medici. Tra loro c’è uno specialista del cancro alla tiroide, Yevgeny Silivanov.

Si dice che fare il bagno nel sangue estratto dalle corna di cervo siberiano migliori l’aspettativa di vita e la vitalità sessuale, un metodo raccomandato dal ministro della Difesa Sergei Shoigu, originario della Siberia. Secondo il settimanale francese Paris Match, durante le visite in Francia nel 2017 e in Arabia Saudita nel 2019, Vladimir Putin, quando si recava in bagno, è stato scortato da una squadra incaricata di raccogliere i suoi escrementi per evitare qualsiasi raccolta potenzialmente salva. Informazioni sulla sua salute.

Di recente, il settimanale Newsweek, citando fonti dell’intelligence statunitense, ha affermato che è stato curato ad aprile per un cancro in stadio avanzato. Il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha negato di essere la fonte di queste informazioni. Il capo dell’intelligence ucraina, il generale Kirillo Budanov, ha detto a Sky News che Putin ha il cancro.

qualche informazione ?

La prima e unica volta che il Cremlino ha confermato un problema di salute è stato nell’autunno del 2012, quando il leader russo è scomparso dalla vista e ha annullato le riunioni. Poi il Cremlino ha riportato affaticamento muscolare e un quotidiano russo ha riportato problemi alla schiena. Secondo il sito web di Proekt, durante questo periodo sono sorti gravi problemi di salute. La pandemia di COVID-19 ha provocato lo strano comportamento del presidente russo, che, secondo gli osservatori, riflette la sua paranoia.

Ufficialmente, il capo di stato è vaccinato, ma a differenza della maggior parte dei suoi coetanei del pianeta, non è stata rilasciata alcuna foto di lui che riceveva la sua dose. I suoi visitatori sono soggetti a rigide misure precauzionali, compresi i giorni di quarantena. E tutti ricordano l’enorme tavolata che separava il capo del Cremlino dai suoi ospiti stranieri, in particolare il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita a febbraio prima dell’inizio della guerra.

Solo i visitatori che hanno accettato di sostenere i test – cosa che Macron ha rifiutato – possono avvicinarsi e stringere la mano a Putin. Durante un incontro di fine aprile tra Vladimir Putin e il suo ministro Shoigu, anche le immagini del presidente russo al tavolo hanno suscitato speculazioni su un possibile modo per mascherare i suoi tremori. Inoltre, il Cremlino ha rinviato a tempo indeterminato e senza spiegazioni l’evento annuale di giugno durante il quale il presidente parla al telefono con i suoi connazionali.

Vengono prese enormi precauzioni per proteggerlo, come durante la sua conferenza stampa annuale nel 2020, quando alcuni giornalisti debitamente testati e post-quarantena sono stati ammessi nella stanza. Il presidente gestisce l’attività quotidiana principalmente tramite videoconferenza.

Cosa dice il Cremlino?

Il portavoce Dmitry Peskov ha sempre negato queste accuse. “Penso che nessuno con tutti i sensi possa vedere in questa persona (Putin) i segni di qualsiasi malattia o malattia”, ha detto al canale il ministro degli Esteri Sergei Lavrov a fine maggio. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato di Putin, ha fatto lo stesso in un’intervista alla televisione giapponese a marzo. “Se pensi che ci sia qualcosa che non va nel presidente Putin, sei la persona più pietosa del mondo”. Durante le recenti apparizioni, in particolare un forum su Pierre Le Grand e un’intervista al presidente turkmeno Serdar Berdymukhamedov, il capo di stato russo non ha infatti mostrato alcun segno di debolezza.

Perché questo è importante?

La maggior parte degli osservatori ritiene che Vladimir Putin, il leader del Cremlino senza un chiaro successore, si candiderà di nuovo nel 2024 dopo che controverse modifiche costituzionali gli hanno permesso di candidarsi per un terzo mandato. “Lo stato non ha la minima verità sullo stato fisico ed emotivo del suo presidente”, lamenta il redattore di Proekt Roman Badanen.

“L’intero pianeta non sa se la persona che può distruggere l’umanità premendo un pulsante rosso è sana o meno”. Insomma, le voci sulla salute di Vladimir Putin, che ad ottobre compirà 70 anni, sono vili, sinistre e non verificabili.