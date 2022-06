Un ordine che limita temporaneamente alcuni usi di

A poco a poco iniziò la siccità nelle nostre terre. Il livello dell’acqua nei fiumi e nelle falde acquifere dell’arcipelago è in calo da diverse settimane. Per preservare le risorse idriche, il governatore della Guadalupa ha emesso un’ordinanza che limita temporaneamente alcuni usi dell’acqua per un mese.

Barbara Bellmar

•

Nonostante le piogge torrenziali degli ultimi giorni, la situazione resta molto preoccupante secondo la provincia della Guadalupa, che da diversi mesi segue da vicino le precipitazioni, ma soprattutto lo stato delle risorse dell’isola. Voto: lLa siccità è in aumento in Guadalupa. Il deficit di precipitazioni varia dal 60 all’80% a seconda della regione. Anche le portate del fiume Basse-Terre ei livelli della falda Grande-Terre sono notevolmente diminuiti dalla fine di maggio. Il livello della falda acquifera Marie-Galante rimane attualmente soddisfacente. Si registrano quindi grandi difficoltà per quanto riguarda l’irrigazione e riduzioni della produzione di acqua potabile in diverse parti del territorio, a Basse-Terre come a Grande-Terre. Le restrizioni riguardano l’intero territorio della Guadalupa, ad eccezione di Marie-Galante. Per questo il governatore della regione della Guadalupa chiede a tutti di risparmiare acqua e ha emesso un’ordinanza che limita temporaneamente alcuni usi dell’acqua per un mese. Decreto sulla siccità emesso il 25 maggio 2022 Questo decreto regola in particolare gli usi domestici dell’acqua come Innaffiare giardini e spazi verdiE il AutolavaggioE il Terrazze o facciateo Sviluppo piscine.

“Un drogato di zombi amante degli hipster. Aspirante risolutore di problemi. Appassionato di viaggi incurabile. Appassionato di social media. Introverso.” READ Alzheimer : Problemi di vista: peut-être les premiers signes