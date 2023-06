Successo di emergenza speciale

Francia 3

A Nancy (Meurthe-et-Moselle), un centro di assistenza non programmato alleggerisce la congestione dell’emergenza ospedaliera. I pazienti vengono consultati senza appuntamento per emergenze non vitali.

I servizi di emergenza sono sopraffatti da dozzine di pazienti, ore di attesa prima di ricevere cure e i deserti medici si stanno allargando, con sempre meno medici da curare. Il mal di testa dell’accesso alle cure in Francia troverà la sua soluzione con i nuovi centri di assistenza non programmati? A Nancy (Meurthe-et-Moselle), un centro aperto dieci anni fa, sette giorni su sette dalle 8:00 alle 20:00. ILI pazienti vengono consultati senza appuntamento per emergenze non vitali.



I caregiver lavorano in coppia

Il centro riceve 130 pazienti al giorno con influenza, distorsione o ferita aperta, e il centro aiuta ad alleviare le emergenze ospedaliere. La parte amministrativa è garantita alla reception dalle cinque segretarie stipendiate. Per garantire cure tempestive ed efficaci, gli assistenti lavorano in coppia. Il medico chiude e prescrive le cure, subentra la sua infermiera, mentre il medico è già con un altro paziente. Diversi altri centri di assistenza non programmati dovrebbero essere aperti nei prossimi mesi.