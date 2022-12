La realtà virtuale non è stata un successo nel 2022

La realtà virtuale ha raggiunto solo un rivolo quest’anno. Secondo i dati di CCS Insight, le spedizioni globali di visori VR quest’anno sono diminuite del 12% rispetto al 2021 (la società riporta 9,6 milioni di dispositivi spediti). Questi lenti risultati sono un serio problema per le aziende che hanno scommesso parte del loro futuro sulla realtà virtuale e mista: per ottenere il massimo da questi universi, devi già avere un visore.

Meta, uno dei principali sostenitori della realtà virtuale dei consumatori, non ha contribuito a invertire le vendite delle cuffie. Non solo Quest 2 ha ormai qualche anno (è stato rilasciato nell’ottobre 2020), ma la società ha anche registrato un solido aumento dei prezzi la scorsa estate.

Meta aumenta il prezzo delle cuffie Quest 2 di 100 euro

L’unico conforto di Meta: il giorno di Natale, l’app Meta Quest Bondi Al primo posto nella classifica dell’App Store USA, segno che nonostante il prezzo elevato, Quest 2 si è trovata sotto qualche albero negli USA (ma da nessun’altra parte, l’app non compare nemmeno nella top 10 in molti paesi) . .

Tuttavia, ciò non ha impedito alle vendite di diminuire del 2% negli Stati Uniti, secondo NPD Group. In termini di valore, sono 1,1 miliardi di dollari. Dal momento che Quest 2 è senza dubbio Il leader del mercato globaleQuesto calo delle vendite dovrebbe avere un impatto su Meta. Tuttavia, il confronto dovrebbe essere messo in prospettiva: l’azienda VR ha avuto un ottimo anno nel 2021, con buone vendite natalizie.

È improbabile che il 2023 mostri più slancio per la realtà virtuale in generale perché i budget sono limitati e i prezzi sono alti. non è Quest Pro a 1.799 euro Che cambierà molto. C’è PSVR 2 alla Sony Previsto a febbraioma il suo mercato è più limitato di quello di Quest: serve una PlayStation 5 per poterlo utilizzare.

Il salvataggio del mercato potrebbe passare attraverso i futuri visori per realtà mista di Apple, ma anche lì è difficile parlare di prodotto di consumo. Il dispositivo potrebbe effettivamente costare tra $ 2.000 e $ 3.000, forse di più… Questa previsione non è di buon auspicio per gli investimenti di Meta nello sviluppo del proprio metaverso: È molto costoso Anche per risultati modesti A livello tecnico o anche per pochi utenti.

