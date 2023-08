La psiche potrebbe nascondere segreti dal nucleo della Terra

Il romanziere francese Jules Verne deliziava i lettori del diciannovesimo secoloH del XX secolo presentando loro l’idea seducente che un viaggio al centro della Terra fosse effettivamente plausibile.

Ma gli studiosi sanno da tempo che il libro di Verne era fantascienza. Le temperature estreme all’interno della Terra – circa 5.537 gradi Celsius al centro – e la conseguente pressione schiacciante, milioni di volte maggiore che in superficie, impediscono agli esseri umani di avventurarsi lì.

Conosciamo ancora un certo numero di cose sull’interno della Terra. Ad esempio, i geofisici hanno scoperto che il nucleo è costituito da una sfera solida di ferro e nichel che costituisce il 20% del raggio della Terra, circondata da una crosta di ferro e nichel fusi che si estende per un ulteriore 15% del raggio della Terra. la terra.

Queste informazioni, così come il resto della nostra conoscenza sull’interno del nostro mondo, sono state ottenute indirettamente, studiando il campo magnetico terrestre o studiando come le onde sismiche rimbalzano sui diversi strati sotto la superficie terrestre.

Ma il rilevamento indiretto ha i suoi limiti. Come possono gli scienziati saperne di più sulle profondità del nostro pianeta?

Gli scienziati planetari come me credono che il modo migliore per conoscere l’interno della Terra sia andare nello spazio. attraverso Lancio robotico della NASA di una missione nel mondo metallico prevista per il 5 ottobre 2023. Questa missione, la navicella spaziale che andrà lì e il mondo che esplorerà avranno tutti lo stesso nome: spirito (Psico in francese). E ormai da sei anni faccio parte del team Psiche della NASA.



Presentazione del compito di Psyché con Jim Bell. Per una traduzione francese più o meno accurata, clicca sul rettangolo bianco in basso a destra. Dovrebbe quindi apparire la traduzione in inglese. Cliccate poi sul dado a destra del rettangolo, poi su “Traduzioni” e infine su “Traduci automaticamente”. Scegli “francese”. ©NASA

A proposito di Psycho Asteroid

Gli asteroidi sono piccoli mondi, alcuni delle dimensioni di piccole città, altri delle dimensioni di piccoli paesi. Questi sono gli elementi costitutivi rimanenti del primo e violento periodo di formazione dei pianeti nel nostro sistema solare.

Sebbene la maggior parte degli asteroidi siano rocciosi, ghiacciati o una combinazione dei due, il 20% degli asteroidi sono mondi metallici simili nella composizione al nucleo terrestre. Quindi è forte la tentazione di immaginare che questi asteroidi metallici siano pezzi di nuclei planetari un tempo esistenti, lacerati da antiche collisioni cosmiche tra loro. Forse studiando questi pezzi, gli scienziati potranno scoprire direttamente come appare il nucleo del pianeta.

Psiche è il più grande asteroide metallico conosciuto. Scoperta nel 1852, Psiche ha le dimensioni del Massachusetts, una forma sferica polverosa che ricorda un puntaspilli e orbita tra Marte e Giove nella fascia principale degli asteroidi. Un astrofilo può vedere Psiche con un telescopio da giardino, ma lei appare solo come un punto luminoso.



Simulazione del volo di Psiche. Per una traduzione francese più o meno accurata, clicca sul rettangolo bianco in basso a destra. Dovrebbe quindi apparire la traduzione in inglese. Cliccate poi sul dado a destra del rettangolo, poi su “Traduzioni” e infine su “Traduci automaticamente”. Scegli “francese”. ©NASA

sul compito psicologico

All’inizio del 2017, la NASA ha approvato una missione da 1 miliardo di dollari su Psiche. Per svolgere la sua missione, la navicella spaziale senza equipaggio non avrà bisogno di atterrare. Girerà attorno all’asteroide ripetutamente e metodicamente, iniziando da un’altitudine di 700 km e poi scendendo fino a un’altitudine di 75 km sopra la superficie, e forse meno.

Una volta arrivata nell’agosto 2029, la sonda trascorrerà 26 mesi a mappare la geologia, il terreno e la gravità dell’asteroide. Cercherai prove di un campo magnetico; Confronterà la composizione dell’asteroide con ciò che gli scienziati sanno, o pensano di sapere, sul nucleo della Terra.

Le domande centrali sono: Psiche è davvero un nucleo planetario esposto? L’asteroide è un grosso masso di roccia, un mucchio di piccoli detriti rocciosi o qualcos’altro di completamente diverso? Esistono prove che gli strati esterni di questo piccolo mondo – la crosta e il mantello – siano stati violentemente lacerati molto tempo fa? Forse la domanda più importante: ciò che abbiamo imparato sull’anima può essere estrapolato per risolvere alcuni dei misteri del nucleo della Terra?

Informazioni sulla navicella spaziale Psyche

Il corpo della sonda ha all’incirca le stesse dimensioni e massa di un grande SUV. Pannelli solari, che si estendono poco più di un campo da tennis, alimentano telecamere, spettrofotometri e altri sistemi.

Un razzo Falcon Heavy di SpaceX decollerà dal pianeta Psiche dalla Terra. Per il resto, Psiche farà affidamento sulla propulsione ionica: la leggera pressione del gas xeno ionizzato che fuoriesce dal cratere fornisce un modo continuo, affidabile ed economico per spingere un veicolo spaziale attraverso il sistema solare.

Il viaggio, una lenta spirale di 4 miliardi di chilometri che include un sorvolo di Marte assistito dalla gravità, durerà quasi sei anni. Durante tutta la crociera, la squadra di Psyché Laboratorio di propulsione a reazione Dalla NASA a Pasadena, California, e dal team diUniversità statale dell’Arizona A Tempe manterrà un contatto regolare con la navicella spaziale. Il nostro team invierà e riceverà dati utilizzando la rete spazio profondo Le antenne radio giganti della NASA.

Anche se sappiamo che Psiche non è un antico nucleo planetario, accresceremo sicuramente notevolmente il nostro bagaglio di conoscenze sul sistema solare e su come si sono formati i pianeti. Dopotutto, Psiche è diverso da qualsiasi altro mondo che gli esseri umani abbiano mai visitato. Potremmo non essere ancora in grado di viaggiare al centro della Terra, ma avatar automatizzati in luoghi come Psiche potrebbero aiutare a svelare i misteri nascosti nelle profondità dei pianeti, compreso il nostro.