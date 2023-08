Il videogioco affronta il dilemma dell’intelligenza artificiale

Il videogioco agli albori della rivoluzione? L’ascesa dell’intelligenza artificiale apre nuovi orizzonti in termini di creatività e immersione, ma pone anche serie sfide al futuro del lavoro e della proprietà intellettuale.

Di questo dilemma si discute molto alla fiera settoriale Gamescom, che da giovedì a domenica riunisce a Colonia diverse centinaia di migliaia di persone.

Chatbot altamente interattivi, generazione automatica di immagini, codici o addirittura scenari… Il settore adotta sempre più questi sistemi che implementano reti neurali artificiali che consentono la capacità di apprendere.

“L’intelligenza artificiale è davvero uno spartiacque” per l’industria dei videogiochi, ritiene Julien Millet, ingegnere di intelligenza artificiale e fondatore dello studio United Bits Game, presente al padiglione francese della Gamescom.

-Club dei Koala-

Nel suo decoro fantascientifico, un personaggio dal cofano nero e dai tratti aux tire, debout derrière le comptoir d’un bar à ramen, risponde immediatamente lorsqu’un joueur lui demande s’il va bien: “je ne vais pas très bien, I sono preoccupato”.

Con questo video di pochi minuti, il colosso statunitense dei chip Nvidia ha presentato a maggio ACE, un programma dedicato agli sviluppatori, che permette loro di “schierare personaggi intelligenti” nei loro giochi.

Niente più interazioni oltre a poche righe di dialogo automatico: dotato di microfono, il giocatore può ora chattare con il personaggio del gioco, grazie all’intelligenza artificiale che funziona secondo lo stesso principio della Chat GPT.

Come Nvidia, molte aziende di questo settore sono all’avanguardia in questo segmento, rendendo i giochi più coinvolgenti.

“Porta imprevedibilità e quindi rende il gioco più realistico”, afferma Sarah Brin di Kythera AI, una società che fornisce un servizio di intelligenza artificiale per il movimento dei personaggi.

Alla Gamescom, professionisti e dilettanti, a volte travestiti da personaggi preferiti, si riuniscono in enormi sale, dove ogni studio di videogiochi ha il proprio stand. I visitatori fanno la fila per testare in anteprima i nuovi prodotti.

Presentato a Colonia, Club Koala dello studio singaporiano Kunlun Group ti consente di incarnare un personaggio iconico nel mondo dell’animazione. Promette al giocatore di interagire “con personaggi unici (…) animati dall’intelligenza artificiale”.

“L’intelligenza artificiale è diventata parte integrante della vita di tutti i giorni. Vediamo il suo enorme potenziale per portare l’industria dei giochi a un livello superiore”, ha affermato Fang Han, CEO di Play for Fun Studio, proprietario del gruppo Kunlun.

– artisti –

L’uso di queste tecnologie va oltre il semplice adattamento al giocatore. Entra gradualmente nel processo di creazione del gioco.

“Utilizziamo l’intelligenza artificiale per generare trame per arricchire la storia del gioco, o addirittura per generare codice”, ha spiegato Linus Gartig di Ivy Juice Game a Berlino durante la mostra.

L’intelligenza artificiale consente inoltre ai produttori di “far comprendere meglio la propria visione”, grazie a modelli di generazione di immagini, che producono istantaneamente un’illustrazione dal testo, secondo Julien Millet.

Ma ciò che minaccia alcune professioni in studio, come il “concept artist”, il cui ruolo era proprio quello di tradurre in immagini le direttive dei designer.

“Sono davvero preoccupato per i giovani che pagano migliaia di euro alle scuole per diventare artisti concettuali. Quali sono le loro opzioni?”, Chiede Millet.

L’uso di queste tecnologie può anche incontrare il problema della proprietà intellettuale sensibile.

I sistemi di intelligenza artificiale, infatti, si addestrano su immagini o testi preesistenti, che talvolta vengono protetti. Tuttavia, la legge che si applica alle immagini così generate non è chiara al momento.

“Se sei un grande editore e usi l’intelligenza artificiale generativa, e si scopre che sta violando alcuni diritti d’autore, sei a rischio”, afferma Sarah Brin di Kythera AI.

A differenza della maggior parte dei concorrenti, l’azienda rifiuta di addestrare il proprio modello su database aperti.

Negli Stati Uniti, gli artisti hanno presentato collettivamente una denuncia contro Midjourney, Stable Diffusion e DreamUp, tre modelli di intelligenza artificiale modellati utilizzando miliardi di immagini raccolte online.