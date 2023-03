Niente Phone 2 sarà uno smartphone di fascia alta alimentato dal chipset Snapdragon 8

Al MWC 2023, None era presente allo show per fare un annuncio importante: il suo prossimo smartphone (2) sarà alimentato dal chip della serie Snapdragon 8.

Con tutti gli annunci annunciati al MWC Barcelona, ​​niente voleva essere tolto ai media questa settimana, quindi hanno lanciato la loro campagna promozionale per il prossimo Phone (2). Lo ha ufficializzato Carl Pei, CEO del produttore britannico Il suo prossimo smartphone sarà un dispositivo di fascia alta. Quindi, questo conferma le sue precedenti dichiarazioni secondo cui ha evocato uno smartphone più “premium”.

Per competere con i migliori smartphone Android sul mercato, Nothing Phone (2) sarà alimentato dal chip della serie Snapdragon 8ma non conosciamo ancora il riferimento esatto per il processore.

Qualsiasi processore per il telefono Nothing (2)?

Pochi giorni fa, nulla è apparso per la prima volta al MWC 2023 dopo che Qualcomm ha confermato che la sua tecnologia Snapdragon Satellite, che consente chiamate di emergenza in aree prive di rete, sarà disponibile sulla prossima generazione di smartphone dell’azienda produttrice.

per lavoro , Snapdragon Satellite è un nuovo modem Snapdragon X70che attualmente si trova solo nello Snapdragon 8 Gen 2. Questo chip è utilizzato in tutti gli smartphone Android di fascia alta all’inizio dell’anno e anche il Galaxy S23 ha ottenuto una versione speciale “For Galaxy”.

Quindi ora sappiamo che Nothing Phone (2) sarà alimentato almeno dal processore Snapdragon 8 Gen 2, ma ciò non è ancora confermato. Lui Qualcomm potrebbe essere pronta per un chip Snapdragon 8+ Gen 2 più potente, nel qual caso potrebbe essere . Tuttavia, rapporti precedenti indicavano che Qualcomm quest’anno anticiperà il suo programma abituale, rilasciando lo Snapdragon 8 Gen 3 leggermente prima del previsto.

Nothing Phone (2) verrà lanciato in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti, e dovrebbe arrivare nel terzo trimestre dell’anno, quindi tra luglio e settembre. È troppo presto per lo Snapdragon 8 Gen 3quindi tutto indica che non c’è nulla che debba essere compatibile con altri produttori di smartphone e Usa Snapdragon 8 Gen 2.