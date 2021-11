Statuetta di animali antichi espressiva, vera o falsa in Ronard? – Rompi Flip

Roundard è uno dei personaggi famosi di Animal Crossing, che consente di ottenere opere d’arte per il museo! Come fai a sapere se una statua antica è vera o falsa?

se giochi Animal Crossing: Nuovi OrizzontiIncontrerai presto Roundard, uno degli avatar della Licenza! Andandoci, puoi acquistare opere d’arte, che spesso sono dipinti o sculture.

Tuttavia, alcune di queste opere sono false e non saranno accettate nel museo! Tra queste opere troviamo figurina antica. Ma come si fa a distinguere tra vero e falso? Lo spieghiamo di seguito.

Come fai a sapere se una statua antica è vera o falsa su Animal Crossing?

Le opere vendute sulla piattaforma Roundard sono numerose, e molte di esse possono essere fake! In tal caso, verrà rifiutato nel museo e il prezzo di rivendita sarà molto basso rispetto al prezzo di acquisto. Ma all’improvviso, come si fa a distinguere il vero business da quello falso?

Tutte queste opere esistono nella vita reale, e quando si tratta di contraffazione, c’è sempre un enorme svantaggio. è con figurina antica, Chi ha il Antenne aggiuntive Sopra il personaggio:

vero fu

Se non conosci questa statua, è una statua di Dogu. Facile da identificare Antenne aggiunte su questa statua, e vedi se è falsa o vera! Se noti questo inconveniente, non è consigliabile acquistarlo da Roundard. Aspetta che la vera statua venga messa in vendita!

