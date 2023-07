La nomina di un americano a un posto chiave nella Commissione europea solleva proteste in Francia e Parigi chiede a Bruxelles di riconsiderare la sua scelta.

“La regolamentazione digitale è una questione importante per la Francia e l’Europa. Questa nomina merita di essere riconsiderata dalla Commissione”, ha twittato giovedì sera il ministro degli Esteri francese, Catherine Colonna.

L’amministratore delegato dell’Unione europea ha annunciato all’inizio di questa settimana che Fiona Scott Morton, professoressa di economia alla Yale University, è stata nominata nuovo capo economista della Direzione generale della concorrenza.

Questo servizio ha il compito di garantire il corretto funzionamento della concorrenza nell’Unione europea e di indagare, in particolare, sull’abuso di posizione dominante da parte dei giganti digitali, che negli ultimi anni ha portato a multe record.

Funzionari eletti di ogni estrazione politica hanno delineato i suoi precedenti doveri come capo dell’analisi economica nella divisione antitrust del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, tra maggio 2011 e dicembre 2012, o come consulente di importanti gruppi tecnologici come Amazon, Apple e Microsoft.

La nomina arriva in un momento in cui l’Unione Europea deve attuare una nuova ambiziosa legislazione per regolamentare il settore e sta attirando le critiche della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, considerata troppo atlantista.

In Francia, oltre alla signora Colonna, altri due membri del governo sono rimasti apertamente sorpresi da questa scelta. Il Segretario di Stato per l’Europa, Lawrence Bonn, ha osservato che “l’Europa ha molti economisti di talento”.

Ha detto di aver avviato un dialogo sulla questione con la commissione, insieme al ministro delegato per il digitale Jean-Noel Barrot.

“Non etico”

Scott Morton dovrebbe subentrare il 1 settembre, ma il suo contratto di lavoro deve ancora essere firmato, ha detto ad AFP una fonte all’interno della Commissione europea.

“La nomina di un lobbista americano a Gafam in un momento in cui l’Europa sta finalmente decidendo di limitare il suo potere è vergognosa. Questa nomina è nel migliore dei casi maldestra, nel peggiore dei casi pericolosa (…), la Commissione dovrebbe abbandonarla”, ha rimproverato l’eurodeputato il partito conservatore Geoffroy Didier (Les Republic).

La nomina della signora Scott Morton è uno “scandalo”, maledetto esperto ambientale, l’eurodeputato Yannick Gadot, che chiede alla signora von der Leyen di “cancellare questa nomina immorale”.

Interpellato dall’AFP, un portavoce della commissione ha detto che il nuovo ruolo di Fiona Scott Morton era quello di consigliare su questioni economiche il commissario per la concorrenza Margrethe Vestager.

È escluso ogni rischio di conflitto di interessi. Prima di nominare la signora Scott Morton, il comitato “ha valutato attentamente se avesse un interesse personale che potesse mettere a repentaglio la sua indipendenza” e non sarebbe stato coinvolto in file su cui aveva lavorato o di cui era venuta a conoscenza durante il suo precedente impiego.

“Regalo agli Stati Uniti”

“Come hanno consigliato grandi gruppi come Apple, Amazon e Microsoft”, questo “porterebbe a uno scenario assurdo in cui il capo economista dell’autorità garante della concorrenza viene rimosso da file importanti”. L’eurodeputato verde tedesco Rasmus Andresen.

La nomina ha suscitato indignazione anche all’interno della Commissione Europea.

“Tutti chiedono di questo grande regalo agli Stati Uniti. È legato alla potenziale nomina di von der Leyen per l’adesione alla NATO?”, chiede un alto funzionario, parlando a condizione di anonimato. “Siamo sulle nostre teste”, dice, “molti dei commissari si sono indignati e hanno riferito al presidente”.

Questo direttore è stato anche colpito dall’apparente volontà di rendere il processo di assunzione il più riservato possibile: “Il processo non è stato trasparente. È stato rapidamente convalidato tra punti non discussi durante la riunione dei commissari, senza specificare la nazionalità statunitense della signora Scott Morton.»

La Commissione ha giustificato l’apertura della posizione a candidature provenienti dall’esterno dell’UE con “le conoscenze molto specifiche richieste”.

L’esecutivo europeo afferma di aver ricevuto solo un “numero limitato di candidature”. Il portavoce ha spiegato che la signora Scott Morton “ha dimostrato di essere la scelta migliore tra questi candidati, sia in termini di qualifiche che di prestazioni durante il processo di reclutamento”.