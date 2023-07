Fai attenzione se utilizzi il GPS, gli hacker potrebbero essere in grado di accedere ai tuoi dati

© Fai attenzione se usi questo GPS, gli hacker potrebbero essere in grado di accedere ai tuoi dati

Gli hacker ottengono l’accesso ai dati sensibili di TomTom, Gigante olandese del GPS. Infatti, il gruppo ransomware CL0P ha rivendicato l’attacco e ha affermato di aver ottenuto 82 GB di dati dell’azienda. Stiamo valutando.

Come è avvenuto l’attacco?

La piattaforma MOVEit, che le aziende utilizzano per trasferire i dati in modo sicuro, è stata la porta d’accesso per gli hacker. fornito in particolare Una vulnerabilità di sicurezza sfruttata dagli hacker Per hackerare più sistemi client.

Developer Progress Software, ha scoperto il bug il 4 giugno e lo ha corretto il 7 giugno. Tuttavia, tra queste due date, Gli hacker sono riusciti a entrare in più di 200 organizzazioni utilizzando Moovit. Tra questi, TomTom, leader nel sistema di posizionamento globale (GPS).

Quali sono le conseguenze del TomTom GPS?

Un portavoce di TomTom ha detto di sì “chiudere la porta”. Ha anche colto l’occasione per annunciarloNon ci sono affermazioni che potrebbero avere un impatto negativo su TomTom o sui suoi clienti utilizzando il proprio GPS.

Il portavoce, tuttavia, Rifiutare di specificare la natura dei dati raccolte dagli hacker. Tuttavia, il gruppo CL0P ha pubblicato sul suo sito Web classificato schermate che mostrano documenti TomTom interni.

in modo significativo Contratti, fatture, relazioni finanziarie o piani strategici per quanto riguarda la sua attività GPS. Gli hacker hanno persino minacciato di rilasciare più dati se TomTom non avesse pagato un riscatto. Quanto ? La società non ha fornito alcun numero.

Il gigante del GPS non è stata l’unica vittima

TomTom non è l’unica azienda colpita dall’attacco MOVEit. Infatti, oltre al colosso olandese del GPS, Qui ci sono altre vittime :

– British Airways. La compagnia aerea britannica ha ammesso di aver fornito dati su stipendi e pensioni dei suoi dipendenti.

– BBC. Il gruppo mediatico britannico ha confermato la divulgazione dei dati personali di alcuni dei suoi giornalisti.

– scarpe. La catena di farmacie britanniche ha ammesso che i dati sui pagamenti e sui compensi dei propri dipendenti ne hanno risentito.

– Landal. Il gestore del parco vacanze olandese riferisce che gli hacker sono riusciti a rubare i dati. Soprattutto quelli relativi alle prenotazioni e alle carte di credito per i propri clienti.

– Trasporti per Londra (TfL). L’azienda di trasporto pubblico della capitale britannica ha rivelato che uno dei suoi appaltatori ha subito una violazione dei dati.

Pirati informatici: come proteggersi?

Dimostra l’attacco tramite Moffitt Catene di fornitura IT deboli, che potrebbe contenere un difetto che potrebbe essere sfruttato. Quindi, per proteggersi da questo tipo di minaccia, ci sono fortunatamente delle soluzioni.

Gli esperti di sicurezza informatica raccomandano In particolare ad aziende come TomTom, il colosso del GPS, che:

1. Aggiorna regolarmente i loro programmi e Applicare le patch di sicurezza non appena sarà disponibile.

2. Limitare l’accesso ai dati sensibili et al crittografarlo durante il trasporto e lo stoccaggio.

3. Educare i propri dipendenti e partner rischi di phishing e ransomware che possono quindi infiltrarsi nei sistemi.

4. migliorare la sua capacità di rilevamento e risposta agli incidenti, incluso l’uso di strumenti e servizi specializzati.

5. Abbonati all’assicurazione elettronica per coprire i costi di attacco e sottomissione Assistenza legale e tecnica.