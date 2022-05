Grégory Demal è il nuovo CEO di Nethys

Il gruppo di Liegi ha appena ufficializzato la notizia: Grégory Demal (di nome PS) succede a Renaud Witmeur alla guida di Nethys.

SMercoledì 11 maggio, il consiglio di amministrazione della Nethys di Liegi ha scelto un nuovo CEO: Grégory Demal. Questo montoa è un socialista, ed è attualmente membro del comitato di gestione della FSMA (Financial Markets Policeman). È stato anche vicedirettore generale di TEC-Hainaut.







Per giustificare questa scelta, Nethes sottolinea la capacità di Grégory Demal di “sviluppare una visione strategica e sociale per Nethys, a beneficio degli azionisti pubblici”, nonché il suo “interesse per lo sviluppo della regione di Liegi e il suo attaccamento all’interesse pubblico” .

È stato selezionato dopo un processo di selezione un po’ di confusioneÈ stato lanciato lo scorso febbraio. Le autorità di Nethys hanno intervistato gli ultimi tre candidati in gara mercoledì mattina, vale a dire Laurent Wirts (Deloitte e HEC), Damien Lorte (CFO di SRIW) e Gregory Demal. Quest’ultimo ha poi vinto la scommessa durante la deliberazione. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno potuto votare, a scrutinio segreto, per il futuro presidente. E tutti hanno scritto lo stesso nome sul loro pezzo di carta: Grégory Demal.

Bruno Colemant, che aveva manifestato interesse per la posizione negandolo a mezzo stampa, non è più interpellato.

Il nuovo direttore generale è anche figlio di Martine Durez, storica amica intima di Elio Di Rupo che ricopre vari incarichi nel palinsesto del PS.