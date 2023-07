Bruxelles vuole affrontare il fenomeno delle “macchine dei ghiaccioli”.

Si noti che la luce sul dispositivo consente di vedere lo stato di ricarica. Legalmente, è possibile parlare quando la ricarica è terminata. Ma alcune entità lo fanno: l’operatore Parcheggio. Bruxelles Ad esempio, che controlla la sosta per oltre la metà dei 19 enti di Bruxelles, al momento non penalizza le auto connesse, anche se il canone è finalizzato.

“Se tutte le auto aziendali diventano elettriche al 100%, rischiamo un problema”.

Perché si pone soprattutto la questione dell’ora in cui l’autista può venire a ritirare la sua auto carica. Come pioniere in questo campo, il comune di Woluwe-Saint-Pierre ha già preso l’iniziativa di emettere una multa per le auto che chiaramente non vengono più addebitate, ma solo dopo un avviso di quindici ore sulla carta apposta sul veicolo, spiega assessore Alexandre Persson (Les Engagés).

Paghi anche dopo la spedizione

Nel prossimo futuro, però, la situazione dovrebbe chiarirsi a Bruxelles, con due misure in preparazione per combattere più efficacemente le “macchine volgari”: l’obbligo di pagare la sosta e l’istituzione di una “tasso di rotazione”.

Il ministro Elk van den Brandt (Groene), recentemente interrogato dal deputato Jonathan de Patol (Davey), ha annunciato Che cosa “È in corso la valutazione per porre fine alla sosta gratuita per i veicoli carichi e applicare tariffe di parcheggio nell’area in cui si trova la stazione di ricarica”. Per l’assessore Pearson di Woluwe-Saint-Pierre, la tariffa del parcheggio è “Dubbioso”. “Dobbiamo stare attenti a non penalizzare chi non ha garage e terminali in casa. Gli autisti pagano già la tariffa e potrebbero volerci diverse ore”. A Woluwe-Saint-Lambert, al contrario, questa misura è stata ben accolta, affermando che i residenti con contrassegno di parcheggio non sarebbero stati interessati.

Quanto costa utilizzare un’auto elettrica rispetto ai motori a benzina e diesel?

Un’altra misura prevista contro le auto incollate, che a Bruxelles sembra avere più consensi unanimi: la creazione di una “Forse nel 2024″. tasso di rotazione. Quindi i conducenti dovranno continuare a pagare dopo che la loro tariffa è scaduta se lasciano l’auto collegata. Questo dovrebbe incoraggiarli a venire a prendere la macchina.

operatore Parcheggio. Bruxelles Annuncia che presto migliorerà il suo sistema di controllo. Il conducente non sarà multato se la luce sulla fermata è blu (chiara o scura) e, di conseguenza, in carica o sulla velocità di svolta. Se invece la luce è verde (disponibile, quindi non in carica), rossa (dispositivo difettoso) o spenta (dispositivo difettoso), verrà inflitta una multa di 50 euro.

Ricordiamo che, già oggi e continuerà ad esserlo domani, un’auto termica o elettrica senza contatto viene multata se viene collocata in un punto di ricarica designato.