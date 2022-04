La guerra in Ucraina: un’inchiesta giornalistica toglie il velo all’identità e alla storia delle vittime di Bucha

L’Afp ha fotografato 20 corpi, tutti in borghese, alcuni dei quali sembrano essere lì da settimane, il 2 aprile, la prima volta che i media sono entrati nella città di Bucha, un sobborgo di Kiev, subito dopo il ritiro delle forze russe.

Venti cadaveri sparsi nella stessa via: via Yablonska, cioè la via dei meli.

Le immagini si diffonderanno in tutto il mondo, suscitando entusiasmo internazionale e segnando un punto di svolta nel conflitto ucraino, e poi nella sua sesta settimana.

Kiev accusa presto le forze russe di aver commesso “crimini di guerra” durante l’occupazione della città a marzo.

Giovedì, l’ufficio del procuratore generale ucraino ha incriminato i primi 10 soldati russi per “trattamento crudele” e minacciato di uccidere civili a Bucha. La Procura ha spiegato che le indagini stanno proseguendo per accertare un loro possibile coinvolgimento negli “omicidi premeditati”.

Jablonska Street, una strada residenziale prebellica, sembra essersi trasformata in un inferno per i residenti di Bucce a marzo. Ma cosa stava succedendo esattamente lì? Chi sono questi uomini caduti? Come e quando sono morti e chi li ha uccisi? E anche la domanda più delicata, perché?

Le autorità russe, accusando gli ucraini di “manipolazione”, hanno negato la responsabilità per le morti in seguito all’occupazione della città.

L’AFP ha intervistato i parenti delle vittime per diversi giorni e coloro che hanno raccolto i corpi o hanno cercato di recuperarli hanno raccolto resoconti dalla polizia e da fonti giudiziarie.

Passando al setaccio gli elenchi ufficiali delle vittime in possesso delle autorità e esaminando i rapporti dell’autopsia all’obitorio di Bucha, l’AFP è stata in grado di identificare questi uomini e tracciare il loro viaggio verso la “Via della morte”.

Ecco la storia di quattro di loro.

Mishka Romaniuk L’uomo con la bicicletta

Il suo corpo è stato trovato disteso sulla schiena, aggrovigliato nella sua bicicletta, il viso grigio e già decomposto.

“Siamo partiti insieme, sono tornato da solo”, dice Oleksandr Smagelyuk, 21 anni, con gli occhi azzurri fissi e vuoti mentre iniziava a raccontare la mattina del 6 marzo.

Alle 10:30, Mikhailo alias “Mitchka” Romanyuk, 58 anni, ha deciso di provare tutto: 4 chilometri in bicicletta per scortare l’amico di sua nipote, Oleksandr, all’ospedale militare nella vicina città di Irben.

I due uomini speravano di trovare lì una persona cara scomparsa nell’attentato, forse l’elettricità per caricare i telefoni e chiedere aiuto.

Pedalarono, Mitchka davanti, Oleksandr dietro, e in pochi minuti raggiunsero Yablonska Street. Gli restano solo 500 metri per andare in ospedale.

“Stavamo andando molto veloci e non c’era nessuno per strada”, dice Oleksandr. “All’inizio ho sentito il rumore, uno scroscio di spari. E Mikhailo è caduto davanti a me. Sono corso in un vicolo mentre pedalavo”.

Ha detto che gli spari provenivano da una casa gialla a due piani proprio di fronte a loro. “Cecchini”, ha detto, riferendosi a potenziali cecchini.

“Non mi rendevo conto di cosa stesse succedendo lì”, spiega il giovane pieno di sensi di colpa.

All’insaputa dei residenti, via Yablounska, l’asse principale che porta alla vicina città di Irpin, che permette di osservare tutto ciò che entra e esce da Boutcha, divenne la sede della fanteria russa e delle unità di commando che avevano appena conquistato la città.

A partire dal 4 marzo vi è stata dispiegata una raffica di carri armati, i soldati russi hanno occupato le case e istituito un posto di comando in una di esse. li strada.

Quali erano le istruzioni? “La prima cosa che hanno fatto è stata posizionarsi e sparare con tutto ciò che avevano e qualsiasi cosa si muovesse, chiunque, chiunque si avvicinasse”, ha detto il capo della polizia di Bucha Vitaly Lobas.

Il corpo di Mishka Romanyuk è rimasto per 28 giorni su questo pezzo di marciapiede dipinto di giallo e bianco, davanti alla casa da cui sarebbe potuta uscire la sparatoria. La sua faccia livida si girò di lato in una smorfia implorante, le sue mani indossavano guanti da lavoro arancioni.

Il corpo è stato raccolto il 3 aprile quando la città è stata liberata e cinque giorni dopo è stata condotta un’autopsia.

Causa della morte: “Trauma cranico balistico da proiettile penetrante (…) Danno cerebrale multiplo e frattura della cavità toracica”, si legge nel suo certificato di morte, visto dall’AFP.

Conclusione: “Ferito da una mitragliatrice con l’intento di uccidere”.

L’operaio edile, all’inizio della guerra, prima dell’arrivo delle truppe russe a Butch, è raffigurato mentre cucina su un fornello per tutta la sua piccola famiglia.

“Il quinto giorno di guerra. Mitchka è in fiamme. Ciao bello!” Victoria Fatura, 48 anni, sua cognata, ha commentato il video, aggiungendo: “Sashka è tornata sotto il fuoco dei proiettili, abbiamo la carne, stasera sono gli spiedini.

“Un uomo semplice che ama la vita e non ha mai fatto del male a nessuno”, ha detto sua cognata all’AFP. “Era un tipo allegro a cui piaceva bere il vino.”

Mishka Romanyuk è stata sepolta il 18 aprile senza cerimonie e senza sacerdote. Ciascuno dei suoi quattro membri della famiglia ha detto una breve parola sulla sua tomba, nel cimitero n. 2 a Butch.

Mykhailo Kovalenko, abbassa le mani

Il cadavere di Mikhalo Kovalenko, è rimasto 29 giorni sull’asfalto di Yablonska Street, sdraiato su un fianco, con una giacca blu e pantaloni beige.

Questo papà di 62 anni amava la “musica classica” e collezionare dischi e apparecchiature hi-fi. Amava passeggiare tra i cespugli di Butch con il suo cane.

Il 5 marzo, mentre era ancora possibile, Michalo Kovalenko ha deciso di evacuare Bucha in auto. Sua moglie è seduta davanti e sua figlia dietro.

Arrivato in via Yablonska, esce dall’auto “alzando le mani” per presentarsi a una raffica di soldati russi e appare indifeso, dice suo genero, Artem, che preferisce tacere il suo cognome.

I soldati al posto di blocco non hanno risposto, sapendo nulla. Gli hanno sparato, dicendo a sua figlia e sua moglie che erano riuscite a scappare.

I parenti del signor Kovalenko lo hanno riconosciuto dai suoi vestiti, in una foto scattata da AFP da lontano il 2 aprile. “E’ stato terribile”, dice Artem.

Il 18 aprile Artem è stato convocato all’obitorio di Butch per confermare l’identificazione del suo patrigno. La figlia di Kovalenko, compagna di Artem, non ha potuto partecipare: è partita per la Bulgaria, dove è in cura per il trauma psicologico subito a Bucha.

“Si alza ogni notte e piange”, dice Artem.

Un giornalista dell’AFP ha detto che Michallo Kovalenko è stato sepolto il 18 aprile in una bara nera, alla presenza di suo cognato e di altri due parenti, nel cimitero di Bucha.

Maxim Kirev conosciuto come “Fearless Maxim”

Indossa un piumino blu brillante, i calzini avvitati sui pantaloni neri. Accanto a lui ci sono altri due corpi di due uomini, uno dei quali ha le mani legate dietro la schiena con un panno bianco. Tutti e tre giacciono vicino a blocchi di cemento che dovevano essere utilizzati per ristrutturare una rotonda adiacente.

L’AFP ha fotografato il passaporto che è stato trovato vicino all’uomo in piumino: si tratta di Maxim Kerev, nato il 17 luglio 1982.

L’operaio edile di 39 anni, che non era della zona, riuscì a sopravvivere alle prime settimane di guerra.

Nascondendosi da un seminterrato all’altro, la rifugiata Irina Shevchuk, 52 anni, ha assistito per giorni nello stesso seminterrato in cui vive.

Mentre i soldati russi terrorizzavano la strada, Maxim ha aiutato tutti, cercando affari, cercando di rifornire.

“Lo chiamavano tutti + l’impavido Maxim +”, ha detto Irina all’AFP, a 100 metri dal luogo della sua morte, dove un mese dopo c’era ancora una macchia di sangue a terra.

Il 17 marzo, Maxim e un altro uomo hanno deciso di lasciare il loro nascondiglio per andare a prendere le cose da un vicino cantiere, spiega ancora Irina.

Non è mai tornato e lei sta ancora cercando di capire quando e come è morto.

“È molto importante rendere giustizia a Maxim, perché se nessuno (i russi) li punisse, ricomincerebbe da capo”, conferma Irina.

Quanto all’ufficiale di polizia Lupas, Maxim ei suoi due compagni “sono stati torturati. I corpi dei tre uomini sono stati trovati con ferite da proiettile al cuore o al collo”.

Volodymyr Provchenko, l’uomo con la bici blu

Il suo corpo è stato trovato disteso sul marciapiede, con i piedi in una gomma da bicicletta blu. Le sue cose sono sparse intorno a lui.

Volodymyr Provchenko, 68 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre andava in bicicletta in Yablonska Street intorno al 5 marzo, secondo sua cognata Natalia Zilina.

La signora Zelina ha detto che anche una vicina di casa che ha cercato di raccogliere il suo corpo è stata colpita da colpi di arma da fuoco, ma è sopravvissuta.

“Quel giorno doveva portare la bici a Forzel”, ha spiegato il 63enne, un villaggio vicino a Bucha dove lavorava.

“Ha preso in prestito la bici da qualcuno e se l’è presa in testa per riaverla”, ha aggiunto. La moglie di Volodymyr ha cercato di dissuaderlo dal fare un’altra uscita ad alto rischio, ma il padre dei due bambini ha voluto indietro la bici.

Ha detto che è di origine russa e vive a Bucha dal 1976.