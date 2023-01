Coronavirus: il Belgio adotta nuove misure in risposta allo scoppio di casi in Cina

Non è previsto alcun test PCR per i viaggiatori all’arrivo all’aeroporto di Bruxelles. Frank Vandenbroek seleziona un progetto sperimentale. Sostiene fermamente un approccio coordinato a livello europeo, “l’unico approccio sensato”.

Giornalista al Servizio Mondiale

Di Veronique Lamquine



Inserito il 01/2/2023 alle 19:05 Tempo di lettura: 4 minuti



cGli eventi in Cina non rappresentano un grande pericolo per noi in Belgio. “Al termine di un incontro con (quasi) tutti gli esperti belgi di Covid, Frank Vandenbroek ha voluto essere rassicurato. Il nostro Paese non deve temere per la sua salute perché le autorità cinesi hanno improvvisamente riaperto i suoi confini. Non c’è da farsi prendere dal panico allora… purché i viaggiatori provenienti da Pechino o Shanghai o Wuhan portino con sé (se ce ne sono) solo Omicron. Contro ciò, il ministro della Salute (Fruet) insiste sul fatto che la popolazione belga è ben protetta grazie alla vaccinazione (e all’inquinamento). Insomma, ” non vi è alcun rischio epidemiologico specifico in questo caso”…



