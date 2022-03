Une manifestante contre la guerre en Ukraine interrompt la principale chaîne d’informations russe (vidéo)

Les Russes ne sont pas tous d’accord avec la politique de Poutine.

Par Belga

Pubblico il 14/03/2022 alle 22:13 Tempi di lezione: 1 min



une manifestante ostile à l’invasion russe en Ukraine an interrompu lundi la principale emission d’informations de la première chaîne d’Etat.

Une femme est ainsi apparue derrière le présentateur de Vremja avec une affiche appellant les téléspectateurs à arrêter la guerre et à «ne pas croire la propaganda». «Ils vous mentent», était-il aussi écrit. Le texte, signé « Les Russes contre la guerre », était rédigé en russe et en anglais. La femme a ensuite encore crié plusieurs fois distintiement « non à la guerre ».







La ritrasmissione en direct de l’émission a été interrompue par la suite et a fait place aux images d’un hôpital. La chaîne an annoncé l’ouverture d’une enquête interne. Selon la BBC, la manifestante serait une Employée de la chaîne russe. Une vidéo de l’incident a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

En Russie, il est interdit aux médias de qualifier la guerre en Ukraine d’invasion. Officiellement, il s’agit d’une «opération militaire spéciale».