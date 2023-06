La guerra in Ucraina: Nova Kakhovka, un disastro ambientale da decenni

L’alluvione causata dall’esplosione della diga idroelettrica di Nova Kakhovka non solo causerà devastazioni senza precedenti, ma minaccia cambiamenti permanenti agli ecosistemi e al clima dell’Ucraina meridionale, che potrebbe diventare un deserto naturale e umano.

Scritto da Stephen Seohan

Inserito il 06/06/2023 alle 21:46 Tempo di lettura: 2 minuti



Corrispondente in Ucraina

YuLa Spada di Damocle pende sulle teste degli ucraini nel sud, a valle del fiume Dnepr, da quando nell’autunno del 2022 è stato rivelato che le forze armate russe avevano minato la diga idroelettrica di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson. Nella notte tra lunedì e martedì, lo scenario del disastro si è innescato quando una violenta esplosione ha distrutto 11 delle 28 campate della diga sul fiume, di cui 177 metri sono stati spazzati via. Successivamente, un’onda alta 4-5 metri ha iniziato a scorrere a una velocità di 25 km / h a valle del fiume Nova Kakhovka. Attraverso un “crimine di guerra”, come lo definì Volodymyr Zelensky, le forze russe hanno sventato il piano dell’esercito ucraino di attraversare il fiume per liberare i territori occupati, ma i russi sono responsabili di una catastrofe ambientale come pochi hanno visto in Europa da decenni, che potrebbe distruggere gli ecosistemi nell’Ucraina meridionale e nel bacino del mare.





