Jade viene attaccata con un martello dalla sua rivale estremamente gelosa, “Quando ci siamo baciati…”

Jade, 31 anni, ha pagato lui stesso il prezzo della gelosia di un rivale romantico. La rabbia eccessiva si è trasformata in un attacco di terrore quando Kaya Price, 25 anni, ha visto il suo ex ragazzo con il trentenne a una festa per le strade di Newport, nel Galles, nel maggio 2021. Quando ci siamo baciati, ho sentito una ragazza gridare il mio nome per strada. Non avevo idea di chi fosse. »



Kaya ha attaccato Jade con un martello e l’ha colpita ancora e ancora. Nonostante questo violento attacco, la giovane donna è stata condannata a 12 mesi di carcere con sospensione della pena solo lo scorso gennaio dopo essersi dichiarata colpevole. Una decisione che sconvolge la vittima, che si lamenta nei pilastri del sole, di assomigliare a Quasimodo dopo questo attacco.