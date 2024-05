Principe Harry: Questo aspetto specifico della sua vita renderebbe molto geloso suo fratello William

Non è un segreto che il principe Harry e sua moglie Meghan Markle abbiano deciso così Stanno prendendo le distanze dalla famiglia reale nel 2020. Da allora i progetti e i viaggi della coppia in giro per il mondo sono aumentati, ha spiegato donna. Dagli accordi lucrosi con piattaforme di streaming alle missioni umanitarie in Africa, al Duca e alla Duchessa di Sussex non mancano le… Occupare la prima linea nei media.

Da parte sua, è considerato il principe William, il prossimo erede al trono britannico Si ritrova bloccato in un ruolo più difficile. I suoi obblighi reali lo limitano a un protocollo specifico Ciò limita notevolmente le loro possibilità di viaggiare liberamente. Questa situazione, secondo Tom Quinn, non sarà di gradimento di William “Invidierai“La libertà di suo fratello.

“Harry è diventato una spina nel fianco della famiglia reale.”

In un’intervista rilasciata a Amaro oTom Quinn spiega che mettere “Un re in attesa“William l’ha portato molto tempo fa Una certa fiducia in lui. Tuttavia, la partenza e la presenza di Harry nei media avrebbero in qualche modo confuso le cose. “William era sempre più fiducioso perché era sempre stato il futuro re, e per molto tempo questo gli bastò per sentirsi sicuro del suo ruolo e del suo futuro. Ma Harry è diventato una spina nel fianco della famiglia reale tale da attirare molta attenzione Che in realtà dovrebbe andare a William e a suo padre, re Carlo.Tom Quinn ha spiegato.

E ancora, secondo l’esperto. Si dice che il principe William sia frustrato dal fatto che suo fratello minore sia riuscito ad attirare l’attenzione dei media “Anche se non per le giuste ragioni”. Indica una certa gelosia da parte dell’anziano nei confronti della capacità di Harry di”Rimani aggiornato sulle notizie“.

William sarebbe davvero geloso dell'”aura” di suo fratello?

Tom Quinn conclude la sua intervista sottolineando che William in precedenza aveva creduto che “Fare le cose per bene ed essere devoto come sua nonna sarebbe stato sufficiente per mantenerlo in una buona posizione“Tuttavia, di fronte all’aura crescente di suo fratello, sentirebbe il bisogno di…Qualcosa in più per competere con il fratello minore“.

Anche se la validità di queste affermazioni resta da dimostrare, esse gettano nuova luce sulla turbolenta relazione tra i due principi. Gelosia tra fratelli o semplice fastidio per le scelte di vita di tuo fratello minore? Solo il tempo rivelerà di più.