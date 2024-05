SpaceX svela le tute degli astronauti per le passeggiate spaziali

SpaceXSpaceX Rivelato recentemente Tute spaziali Progettato per il sistema di scarico del veicolo extra (EVA). È stato rivelato questo fine settimana sul sito web e social networkssocial networks Dalla comunità. È stato progettato partendo dalle tute esistenti utilizzate dall’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale e dagli astronauti privati ​​che viaggiano a bordo Veicolo dell’equipaggio del drago.

Tute spaziali migliorate

Questi nuovi semi presentano molti miglioramenti, tra cui GiuntiGiunti È stato riprogettato con una forma più flessibile che consente una maggiore mobilità, una migliore gestione termica e un casco migliorato con un guscio esterno che funge da parasole, nonché una fotocamera e un display head-up che fornisce informazioni chiave sullo stato della vita. la tuta durante una passeggiata nello spazio.

Nel dettaglio, queste tute sono progettate per resistere al fuoco e sono equipaggiate CerniereCerniere In vita e sugli avambracci per indossarli e toglierli facilmente. Per la gestione termica, queste tute sono realizzate con un nuovo materiale tessile che offre elevata mobilità e un’efficace regolazione termica. Modifica intuitiva il cordone ombelicaleil cordone ombelicale Permette di controllare il sistema di raffreddamento che fornisce ulteriore ossigeno durante una passeggiata spaziale. Gli stivali sono realizzati con lo stesso materiale termico utilizzato nelle piattaforme Falcon e nei carri armati Dragon, conferendo loro una capacità termica adatta a temperature estreme nello spazio oltre a un’eccellente flessibilità. Il display in alto, che viene attivato solo durante le passeggiate spaziali, mostra i livelli di pressione, temperatura e umidità nella tuta, durante il monitoraggio DurataDurata Gli astronauti sono esposti al vuoto dello spazio.

Queste tute sono state sottoposte a test approfonditi, inclusi test in camera a vuoto in cabina L’equipaggio del dragoL’equipaggio del drago La pressione è stata alleviata utilizzando quattro “simulatori di tute spaziali” all’interno e ha funzionato come previsto.

La prima passeggiata spaziale per due astronauti privati

Questi gruppi verranno utilizzati per la prima volta durante PolarePolare albaalba, la prima missione del programma privato Polaris (che potrebbe contenere una missione per prolungare la vita di Hubble) di Jared Isaacman, che lo sta finanziando. previsto per quest’estate, Alba Polare Ci vorrà Jared e altri tre astronauti fino a 1.400 chilometri dalla Terra, la distanza più lontana per una missione con equipaggio dai tempi dell’Apollo 17 nel 1972.

La missione Polaris Dawn rappresenta una svolta storica nella storia del volo spaziale umano

Durante questa missione, due astronauti, incluso Jared, si avventureranno nello spazio per due ore, dalla depressurizzazione iniziale della cabina alla ricompressione post-passeggiata spaziale. Dovresti sapere che la Crew Dragon non dispone di una camera di equilibrio per alleviare la pressione, il che spiega perché la cabina deve essere decompressa per consentire l’uscita. I due astronauti usciranno attraverso un dispositivo chiamato… Skywalker Si trova nella parte anteriore della capsula. Altre modifiche erano necessarie per contrastare le limitazioni imposte dalla depressurizzazione e ripressurizzazione della cabina. Lo rivelerà più avanti SpaceX.

Va notato che le tute EVA di SpaceX saranno indossate dall’equipaggio in ogni momento, anche durante il decollo e il ritorno sulla Terra della Crew Dragon. A differenza di altre tute EVA Enorme » Indossati dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quelli di SpaceX sono progettati per adattarsi a una grande ergonomia in tutte le situazioni.