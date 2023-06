Sono libero!: americano condannato ingiustamente rilasciato dopo 21 anni | Fatti vari

Risale al 2002 e la sua condanna è stata di conseguenza annullata. Dopo aver esaminato il caso per tre mesi, il procuratore distrettuale della contea di Kalamazoo Jeff Gates ha finalmente stabilito che Jeff Titus non avrebbe dovuto affrontare un nuovo processo. “Questa è la cosa giusta da fare”, ha detto ai giornalisti.

“Sono davvero innocente”, ha commentato Jeff Titus, che ora ha 71 anni. “Puoi interrogarmi, darmi il siero della verità, qualunque cosa tu voglia. Non ho fatto niente… non ho sparato a quelle persone.”

L’Innocence Clinic della University of Michigan Law School ha lavorato per anni per ribaltare le condanne di Jeff Titus quando un fascicolo di 30 pagine dell’indagine originale è stato scoperto nell’ufficio dello sceriffo. Un altro sospetto, Thomas Dillon, è menzionato lì. Informazioni non divulgate all’avvocato di Jeff Titus.