Top Spin 2K25: Un ritorno anticipato… Ecco cosa ne pensiamo dopo averlo testato!

Dire che era anticipato è un eufemismo, dato che Top Spin ha segnato una generazione di appassionati di tennis che speravano solo in una cosa, un seguito dell’eccellente Top Spin 3 (uscito nel 2009) e l’ultimo della serie, Top Spin 4. , Pubblicato 13 anni fa.

Per molti giocatori, Top Spin è il leader indiscusso nella simulazione sportiva. Offrendo un gameplay tanto preciso quanto rigoroso, il titolo è sempre stato incredibilmente popolare… fino alla sua scomparsa dal mercato negli ultimi dieci anni. Pensavamo allora che la saga fosse morta e sepolta, ma senza contare 2K e Hangar 13, che qualche settimana fa hanno tirato fuori una grande sorpresa dal cilindro: Top Spin era stato ripreso e si preparava a tornare su console. e computer. Con un annuncio e delle aspettative così straordinarie, basti dire che i rischi erano alti per l’editore americano, che ha raccolto brillantemente la sfida.

In effetti, non nascondiamolo più, Top Spin 2K25 è un gioco eccellente se non perfetto, poiché è orgoglioso di offrire un gameplay particolarmente ben progettato che offre una vera esperienza di simulazione del tennis. Basate su un’intelligente combinazione di buon posizionamento del giocatore e tempismo nel colpire la palla (attenzione, la precisione è essenziale!), le meccaniche di gioco richiedono tempo per adattarsi ma garantiscono una certa soddisfazione una volta padroneggiate. Aumentando la difficoltà, il gioco offre una vera e propria sfida che sconvolgerà anche i giocatori più irriducibili.

La modalità Carriera ti terrà occupato!

In termini di contenuti, anche se troviamo chiaramente le modalità classiche (Esibizione, multiplayer locale o online, Tennis Academy, ecc.), è soprattutto la modalità Carriera che probabilmente occuperà la maggior parte del tuo tempo. Ben progettato e offre un vero senso di progressione (lo sviluppo del tuo giocatore richiederà molte ore di allenamento), tuttavia, ci rammarichiamo dell’aspetto un po’ ripetitivo che, a lungo andare, può infastidire il grande pubblico.

Se Top Spin 2K25 è un ottimo gioco di tennis, non è perfetto. La colpa è principalmente della grafica non aggiornata ma anche del roster relativamente limitato (giocatori disponibili). Inoltre, e questa sta diventando una tendenza, 2K ti costringe a spendere soldi in microtransazioni e queste, soprattutto molte, possono essere fastidiose.

Tuttavia, Top Spin 2K25 rappresenta un grande ritorno nel mondo dei videogiochi. Grazie al gameplay particolarmente preciso che è il punto di forza del titolo, la saga ritorna col botto e fa ben sperare per gli anni a venire perché, ancora una volta, non è lontana dalla perfezione.