La grande prova dei brand in modalità party: ecco i record che ci hanno sciolto (confronto)

Un nuovo episodio della serie di test sui consumatori. Ricordiamo che ogni settimana testiamo i prodotti in vendita nelle sei principali catene di supermercati (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl, Intermarché e Carrefour) confrontando le marche principali con le marche “bianche” o dei distributori. Il punteggio finale per ciascun prodotto è espresso in venti punti: 2,5 punti per l’aspetto del packaging, l’aspetto del prodotto, il valore nutrizionale e la facilità di lettura dell’etichetta, e 5 punti per il gusto e il rapporto qualità-prezzo. . I test sui consumatori entrano in modalità festa di fine anno e continuiamo con il processo di congelamento dei record. L’anno scorso abbiamo testato i tagliapasta e quest’anno passeremo ai tagliapasta surgelati.

Lato dell’imballaggio: Abbiamo scelto Ijsboerke come marchio di riferimento. La confezione era accattivante, con la scritta “Registrati” chiaramente evidenziata. È stata sottolineata anche l’origine belga del gelato. Era un po’ meno chiaro per un prodotto Colruyt e la confezione era piuttosto scura. Dal lato Delhaize, abbiamo trovato la scatola un po’ piena di informazioni e quindi il prodotto non era sufficientemente evidenziato. Anche l’assortimento natalizio di Lidl era molto interessante, ma il prodotto non era sufficientemente evidenziato e c’era troppo testo. All’Aldi andava un po’ meglio. Per Carrefour e Intermarche il prodotto si è presentato bene.

Aspetto del prodotto: Il ceppo di Ijsboerke si sciolse molto velocemente, ma era comunque delizioso. Forse il colore del cioccolato era un po’ troppo chiaro. Completamente ricoperto di cioccolato, eravamo curiosi di vedere l’interno del tronco Colruyt. Andava bene, ma non aveva abbastanza odore di cioccolato per i nostri gusti. Per Delhaize aveva un forte odore di cioccolato e ne faceva venire voglia. Per Aldi è stato semplice ma di successo. Per Lidl era anche molto semplice ma inodore. Per Carrefour ha avuto molto successo ed è ben funzionale dal punto di vista formale. Per Intermarche, il piccolo extra è stato il cuore di cioccolato fuso.

Valore nutrizionale : Punteggio nutrizionale D per tutti.

Etichetta di facile lettura: È stato molto buono e molto chiaro per un grande marchio. Intermarche e Carrefour erano sullo stesso livello. Anche molto buono ma meno ovvio per Colruyt. Per Lidl e Aldi la scritta era molto piccola, così come la tabella. Per Delhaize c’era troppo testo.

Gusto: Per un grande marchio, è stato abbastanza buono. La qualità del gelato Ijsboerke non ha bisogno di ulteriori prove e abbiamo adorato il lato molto cremoso del gelato. Colruyt funziona bene, soprattutto grazie al centro di meringa che conferisce un po’ di consistenza al prodotto. D’altra parte, il gelato manca di gusto. È stato un po’ disgustoso per Delhaize. Era anche molto dolce e un po’ deludente. Anche il record di Aldi è stato deludente. Aveva il sapore del gelato artificiale e stavamo ancora cercando il gusto del cioccolato. Anche per Lidl non è andata bene, ma il cioccolato ha comunque un sapore migliore. Il track record di Carrefour era buono ma mancava un po’ di finezza. Infine, Intermarché si comporta molto bene, con un ottimo gelato alla vaniglia e una buona consistenza grazie al cuore di cioccolato fuso.

Valore del denaro: Per circa un litro di legna congelata, ecco i prezzi in ordine decrescente: Colruyt (12,92 euro), Ijsboerke (9,99 euro), Delhaize (8 euro), Intermarché (3,79 euro), Carrefour (3,49 euro) e Lidl e Aldi ( 2,49 euro).