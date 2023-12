La fine della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto significa un quarto di miliardo nelle casse dello Stato

Si prevede che i prezzi aumenteranno nuovamente leggermente il 1° gennaio. La fine dell'anno segnerà infatti la fine della misura che il governo precedente voleva aiutare la popolazione a far fronte all'accelerazione dell'inflazione alla fine del 2022. I tre hanno quindi deciso di ridurre temporaneamente le aliquote IVA di un punto nel corso del 2023. il tasso naturale è aumentato dal 17% al 16%, mentre il prezzo è in media tra il 14% e il 13%, mentre il minimo è tra l'8% e il 7%. Poi si è parlato di un costo di 317 milioni di euro.

In risposta alla domanda del deputato pirata Sven Klement sul ritorno alle aliquote IVA abituali, il ministro delle Finanze del CSV Jill Roth ha sottolineato che questo ritorno alla normalità era previsto nei lavori preliminari per il bilancio statale per il 2024 e che il suo impatto “viene preso in considerazione negli ultimi dati.” . Secondo il ministro ciò rappresenterà 245 milioni di euro di entrate aggiuntive per lo Stato.