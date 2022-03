La future fuse lunaire de la Nasa fait son baptême… de l’aire

Lors de sa mission de trois semaines, Orion déploiera dix satelliti battezzati CubeSats, de la coda di un boite à chaussures, qui récolteront des informations sur l’espace profond.

La capsula se déplacera vers la face cachee de la Lune grazia a ses propulseurs fournis par l’Agence spacer européenne (ESA), puis reviendra vers la Terre.

Son amerrissage aura lieu dans le Pacifique, au large de la Californie.

Il faudra attendre Artémis 2, prévue en 2024, pour voir un vol d’essai habité. La capsule fera allors le tour de la Lune, sans s’y poser, tandis qu’Artémis 3, désormais prévue au plus tôt pour 2025, devrait voir la première femme et la première personne de couleur poser le pied sur le pied pôle Sud du satellitare.

La Nasa veut tester sur la Lune alcune tecnologie qu’elle souhaite utiliser lors de ses futures missions vers Mars, dans les années 2030.

– SLS vs Astronave –

La mise en opération de SLS doit lui permettre de rejoindre la categoria des lanceurs “super lourds”, pour l’instant seulement constituée de la Falcon Heavy de Space X, plus petite que SLS.

L’entreprise d’Elon Musk développe cependant une autre fusée pour l’espace profond: Starship, intégralement réutilisable et non le milliardaire a déclaré qu’elle serait prête pour un test orbital cette année.

Starship serait à la fois plus grande et plus puissante que SLS: haute de 120 mètres, elle serait capace de développer plus de 75 meganewtons de poussée. Elle serait égallement bien moins onéreuse.

Selon Elon Musk, en quelques années, le coût par lancement pourrait être réduit à 10 milioni di dollari.

Più le comparazioni dirette tra i due fuochi sono compliques per il fatto che SLS sia concessa per atteindre directement a destinazione finale, insieme a SpaceX prima del posizionamento in un fusée Starship in orbita, può essere riconsegnata alla nave in porto Star et a charge utile.

La Nasa è stata utilizzata per un contratto con SpaceX per una versione di Starship che viene utilizzata come veicolo di discesa verso la luna per Artémis.