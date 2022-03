La nouvelle fusée géante de la Nasa è arrivata vendridi pour la première fois sur son aire de lancement, o elle subira une batterie de test qui, s’ils sont concluants, doivent l’amener à s’envoler versé la Lunecet.

Après une dizaine d’heures de voyage depuis le bâtiment d’assemblage du Centrespace Kennedy en Floride, la fusée SLS a rejoint vendredi matin, à 04H15 heure locale, le légendairee de tir 39B à kilom peutre plusé complex, six kilom peutre plusé la .

– Des coûts astronomiques –

Avec la capsule Orion attachée à sa pointe, la fusée SLS s’élève à 98 mètres de hauteur, soit plus haut que la statue de la Liberté, mais un peu moins que les 110 mètres de la fusée Saturn V qui avaité envoy l’Hom sur la Lune lors des missions Apollo.

SLS produce cependant 39,1 meganewtons de poussée, 15% de plus que Saturn V, ce qui en ferait la fusée la plus puissante au monde actuellement.

“C’est un symbole de notre pays”, a déclaré cette semaine devant la presse Tom Whitmeyer, un haut responsable de la Nasa.

Un simbolo toutefois accompagnato da una fattura di 4,1 miliardi di dollari par lancement pour les quatre premieres missions Artémis vers la Lune, a souligné l’inspecteur général de l’agence spaziale americana, Paul Martin, devant le mois-cis ce .

Les ingénieurs disposent maintenant d’environ deux semaines pour mener une batterie de test avant une répétition générale de pré-lancement.

Le 3 avril, l’équipe SLS chargera plus de trois million de litri di carburante cryogénisé dans la fusée et répétera chaque étape du compte à rebors jusqu’aux 10 dernières secondes, sans declencher les moteurs.

La fusée sera ensuite vidangée de son carburant pour faire la démonstration d’un lancement avorté en toute sécurité.

– Vers la Lune et au-delà –

La Nasa cible une première fenêtre de lancement en mai pour Artémis 1, una missione lunaire non abitata qui sera la première à combiner la fusée SLS et la capsule Orion.

SLS placera d’abord Orion en orbite terrestre basse avant, grâce à son étage supérieur, d’effectuer une “injection trans-lunaire”.

Cette manœuvre est nécessaire pourer Orion à plus de 450.000 km de la Terre et près de 64.000 km au-delà de la Lune, soit plus loin que tout autre vaisseau spaziale abitabile.

Lors de sa mission de trois semaines, Orion déploiera dix satelliti battezzati CubeSats, de la coda di un boite à chaussures, qui récolteront des informations sur l’espace profond.

La capsula se déplacera vers la face cachee de la Lune grazia a ses propulseurs fournis par l’Agence spacer européenne (ESA), puis reviendra vers la Terre.

Son amerrissage aura lieu dans le Pacifique, au large de la Californie.

Il faudra attendre Artémis 2, prévue en 2024, pour voir un vol d’essai habité. La capsule fera allors le tour de la Lune, sans s’y poser, tandis qu’Artémis 3, désormais prévue au plus tôt pour 2025, devrait voir la première femme et la première personne de couleur poser le pied sur le pied pôle Sud du satellitare.

La Nasa veut tester sur la Lune alcune tecnologie qu’elle souhaite utiliser lors de ses futures missions vers Mars, dans les années 2030.

– SLS vs Astronave –

La mise en opération de SLS doit lui permettre de rejoindre la categoria des lanceurs “super lourds”, pour l’instant seulement constituée de la Falcon Heavy de Space X, plus petite que SLS.

L’entreprise d’Elon Musk développe cependant une autre fusée pour l’espace profond: Starship, intégralement réutilisable et non le milliardaire a déclaré qu’elle serait prête pour un test orbital cette année.

Starship serait à la fois plus grande et plus puissante que SLS: haute de 120 mètres, elle serait capace de développer plus de 75 meganewtons de poussée. Elle serait égallement bien moins onéreuse.

Selon Elon Musk, en quelques années, le coût par lancement pourrait être réduit à 10 milioni di dollari.

Più le comparazioni dirette tra i due fuochi sono compliques per il fatto che SLS sia concessa per atteindre directement a destinazione finale, insieme a SpaceX prima del posizionamento in un fusée Starship in orbita, può essere riconsegnata alla nave in porto Star et a charge utile.

La Nasa è stata utilizzata per un contratto con SpaceX per una versione di Starship che viene utilizzata come veicolo di discesa verso la luna per Artémis.