Lors d’une runion d’information, Jared Spataro, vicepresidente aziendale di Microsoft, a dclar cette statistique me sidre , soulignant ainsi la tension viidente entre les besoins des dirigeants et ceux des Employs. Et ce sont les manager qui sont coincs au milieu, 74% d’entre eux dclarant qu’ils n’ont pas l’influence ou les ressources ncessaires pour apporter des changements aux Employs et plus de la moiti affermant que les diriges.

Cela dit, le travail distance ou hybrid n’est pas une solution miracolo. Microsoft a point du doigt la charge numrique, les runions prenant plus que leur juste part de temps. Le rapport souligne une augmentation de 252 % des runions pour l’utilisateur moyen de Teams depuis fvrier 2020 et une augmentation de 32 % des conversations envoyes par personne depuis avril 2020. Microsoft a gallement not que la dure moyenne d’une journe de travail ( l’cart entre la premire et la dernire runion ou discussioni) pour l’utilisateur moyen de Teams avait augment de 46 minutes depuis mars 2020.

De son ct, Microsoft a indiqu au staff qu’il devra revenir au bureau sous un modello di lavoro ibrido partir du 28 fvrier. Impieghi disposeront de 30 giorni per adattatori leurs habitudes e adotta les prfrences de travail convenues avec leurs responsables . D’autres entreprises technologiques facilita il retour au bureau de leur personale.

Ce rapport est publi alors que Microsoft dvoile une nouvelle camra pour ses Surface Hub 2S e Surface Hub 2. L’entreprise a gallement apport des modifications Outlook pour l’envoi d’une invitation une runion afin de confirmer unae prsence en personne ou virtùlle, ainsi qu’une amlioration de PowerPoint permanente de dposer en option son propre enregistrement parmi les diapositives.

Alors que la fte virtùlle n’a pas fini de faire parler d’elle aprs cinq ans d’existence de Teams, Microsoft a, sans surprise, tenu souligner que le travail distance et le travail hybrid sont appels perdurer, quels que soirients les es degli chef d’impresa. Nous ne sommes pas les mmes personnes qui sont rentres chez elles pour travailler au dbut de 2020, a dclar l’entreprise. On ne peut pas effacer cette exprience. Les Employs ont une nouvelle quation de valeur et la flexibilit et le travail flexible sont tout simplement l pour rester, a dclar Spataro.

Il consiglio di spataro è che i dirigenti prendano la temperatura del personale. S’ils ne le font pas, je pense que la tension va se manifester de manire assez dsatreuse , at-il prvenu.

