Molti smartphone Android ora possono accedere a Nothing Launcher

Promessa di libero debito su di lui. Nothing ha appena annunciato la versione beta di Nothing OS. Disponibile sul Play Store, il progetto prende la forma di un lanciatore di app e ti fa aspettare mentre aspetti il ​​tuo primo smartphone Android.

Aggiornamento 9 maggio alle 17:20 – Dopo l’annuncio del 26 aprile, nulla indica che la versione beta di “Launcher” sia ora disponibile Su tutti i dispositivi con Android 11 e versioni successive. L’app è disponibile su Google Play Store all’indirizzo questo è l’indirizzo e trarne vantaggio qualche miglioramentoS :

È ora possibile accedere all’icona di avvio direttamente dalla schermata principale

La pagina Come installare si apre quando il programma di avvio viene utilizzato per la prima volta per guidare l’utente

L’utente può cambiare facilmente lo sfondo grazie a un popup dedicato

L’accesso rapido a Dropbox che ospita sfondi e suonerie è disponibile dalle impostazioni di Launcher

Tieni presente che il Play Store potrebbe indicare che il tuo dispositivo non è compatibile. Svuota semplicemente la cache dell’app e riavviala per installare Nothing Launcher. Se hai già scaricato il programma di avvio dell’app Nothing OS, ti consigliamo di aggiornarlo.

[Article original]

Creato dal co-fondatore di OnePlus Carl Pei, il marchio Nothing ha fatto delle timide pubblicità un mese fa. Il suo evento predefinito non è ancora riuscito a rilevare un nuovo prodotto orecchio promettente (1) È stato lanciato l’anno scorso. Nulla è stato invece annunciato sull’arrivo di A Il primo smartphone ha chiamato il telefono (1) Per l’estate, di cui sappiamo ancora poco. L’evento ha anche caratterizzato l’annuncio di Nothing OS, un sistema operativo basato su Android che promette di fornire un ecosistema “aperto e armonioso”. Il marchio intende presentare “La migliore esperienza Android pura” Passa attraverso il lanciatore di applicazioni.

Previsto per aprile, questo launcher è ora disponibile come versione beta. e ‘disponibile Su Google Play Store E vuole essere fedele allo spirito del giovane marchio. L’applicazione punta sulla semplicità e avvicina l’utente all’esperienza di AOSP (Android Open Source Project), la versione base di Android. Tuttavia, nulla ha aggiunto un tocco personalizzando determinati elementi e aggiungendo un sacco di opzioni.

Semplice lanciatore di app, riservato a pochi smartphone

Per scoprire l’interfaccia Niente che immagini, devi avere uno smartphone compatibile e può essere contato con le dita di una mano. Infatti, solo Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22 o Google Pixel 5 e Pixel 6 L’applicazione può essere installata. In futuro nulla promette il supporto ai modelli OnePlus. Per attivare questo lanciatore di app, vai alle impostazioni dello smartphone per impostare Nothing OS come app predefinita.

Nel frattempo, nulla eccita la presenza di orologio e gadget per la casa per attirare gli utenti. Il lanciatore di app offre anche la possibilità di ingrandire le sue app o cartelle preferite. Su Android ci sono molti lanciatori e nulla indica il desiderio “Conoscere la tua opinione per migliorare la tua esperienza con il sistema operativo”. Bisognerà aspettare l’estate e l’annuncio di Phone 1 per avere un’idea più chiara delle ambizioni di None. Ricordiamoci che un’azienda giovane beneficia del supporto di tanti big del settore; Tra cui Tony Fadell (ex Apple e inventore dell’iPod) o il co-fondatore di Twitch Kevin Lin.

A marzo, non sono stati raccolti ulteriori 70 milioni di dollari per espandere i suoi vari progetti.