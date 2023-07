La farina d’avena fa ingrassare?

La farina d’avena è popolare. Per una buona ragione… sono ricchi di benefici per la salute e possono essere incorporati in una dieta. Una dieta varia ed equilibrata per la perdita di peso. Quali sono esattamente le sue virtù? Qual è il modo migliore per consumarlo per ridurre l’aumento di peso come parte di una dieta dimagrante? Quali precauzioni dovrebbero essere prese? Abbiamo fatto una valutazione con Colleen Flandren, una dietista registrata a Lille e praticante del GROS (Obesity and Overweight Reflection Group).

Vantaggi: perché i fiocchi d’avena fanno bene alla salute?

Come promemoria, farina d’avena Cereale a base di avena integrale. Detto chicco viene pulito, liberato da ogni materia estranea, quindi cotto a vapore e schiacciato con una brocca. Viene poi essiccato prima di essere confezionato Viene consumato così com’è sotto forma di muesli o cotto in porridge.

In entrambi i casi, i fiocchi d’avena sono un’ottima fonte di acidi grassi insaturi, proteine ​​vegetali e fibre alimentari, compresi i beta-glucani, che Promuovere sensazioni di pienezza, aiutare a regolare la digestione, ridurre i livelli di colesterolo, ridurre la produzione di insulina, stabilizzare la glicemia e sostenere la salute dell’apparato digerente.

Sono anche un’ottima fonte di importanti vitamine e minerali come ferro, magnesio, fosforo, zinco, manganese e vitamine B1 e B5. Senza contare che contengono composti antiossidanti come i polifenoli che aiutano Neutralizzare i radicali liberi e proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Nota: per sfruttare appieno questi vantaggi, assicurati di controllare Avena naturale senza zuccheri aggiunti o altri ingredienti lavorati.

Avena nutrienti, vitamine e minerali

Dieta: la farina d’avena fa dimagrire o ingrassare?

I fiocchi d’avena possono aiutare perdere peso o Mantenere un peso corporeo equilibrato. Tuttavia, l’aumento o la perdita di peso non dipende dal consumo di un singolo alimento, ma da una combinazione di fattori come la dieta, l’attività fisica, ma anche fattori genetici, metabolismo, stato di salute, ecc.

” In realtà, La farina d’avena non ti fa dimagrire o ingrassareColin Flandren risponde. L’aumento e la perdita di peso dipendono dal nostro bilancio energetico complessivo, in altre parole, il La relazione tra il nostro apporto calorico e il nostro dispendio calorico. E l’esperto dovrebbe spiegare: “Il primo passo per controllare il tuo peso è determinare il tuo fabbisogno calorico con l’aiuto di un professionista della salute. Pertanto, possiamo adattare di conseguenza la nostra dieta, l’attività quotidiana e lo stile di vita generale. READ Vivalto Santé pubblica una piattaforma di innovazione collaborativa

Quante calorie per 100 grammi di avena?

La farina d’avena servita nella media 370 calorie per porzione da 100 g. E una volta bollito, fornisce solo 75,5 calorie per 100 grammi. Possono contribuire alla perdita o alla stabilizzazione del peso in diversi modi:

Fibra solubile e le proteine ​​che contiene Aumenta il suo effetto saturante nel tempo che può frenare le voglie tra i pasti e aiutare a controllare l’apporto calorico complessivo.

che può frenare le voglie tra i pasti e aiutare a controllare l’apporto calorico complessivo. Contiene anche farina d’avena Basso indice glicemico . In altre parole, rilasciano lentamente glucosio nel sangue, prevenendo picchi di zucchero nel sangue e aiutando a regolare l’appetito.

. In altre parole, rilasciano lentamente glucosio nel sangue, prevenendo picchi di zucchero nel sangue e aiutando a regolare l’appetito. Infine, rispetto a molti altri alimenti trasformati che contengono calorie vuote (come snack zuccherati o cibi grassi), la farina d’avena Relativamente poco calorico se cotto e particolarmente ricco di nutrienti essenziali.

In breve, il semplice consumo di farina d’avena non garantisce la perdita di peso! Se gestisci la quantità di calorie che mangi o se contenga ingredienti ricchi di calorie (come zucchero, latte, burro, ecc.), dovresti cercare di ottenere un apporto calorico e una potenza adeguati per favorire un prezzo più alto. . Devi mangiare la farina d’avena Come parte di una dieta equilibrata generale E uno stile di vita sano.

Rischi: la farina d’avena fa gonfiare lo stomaco?

Si dice che la farina d’avena aiuti la digestione grazie al suo alto contenuto di fibre. Alcune persone lo fanno più sensibile alle fibreSoprattutto la fibra insolubile che si trova nella farina d’avena. Quindi possono soffrire di gonfiore, gas e disturbi digestivi quando consumano troppo.

Inoltre, anche se l’avena è un cereale altamente digeribile (composto da avenina e avlanina, generalmente migliore della gliadina e della glutenina presenti nel grano), può comunque sconvolgere alcuni Le persone con malattia celiaca o un Speciale sensibilità al glutine. Infine, se i fiocchi d’avena vengono mangiati con latte, yogurt o yogurt, le persone con diabeteIntolleranza al lattosio Potresti essere soggetto a gonfiore. READ Il cristianesimo ha contribuito notevolmente allo sviluppo della scienza.

Per evitare il gonfiore o la sensazione di gonfiore, è essenziale aumentare gradualmente l’assunzione di fibre per consentire al sistema digestivo di adattarsi e monitorare la propria tolleranza personale. Se incontri Problemi digestivi frequenti o inspiegabiliConsulta rapidamente un professionista della salute per una diagnosi accurata e raccomandazioni su misura per la tua situazione individuale.

Come mangiare la farina d’avena per perdere peso?

I fiocchi d’avena vengono generalmente chiamati durante la colazione: li mescoliamo molto volentieri Con latte, fromage blanc o yogurt. Idealmente, scommetti sull’avena integrale in grandi quantità da agricoltura biologica. E se guardi la tua striscia, ancora meglio Evita le varietà aromatizzate Che possono contenere zuccheri aggiunti: sono da preferire i fiocchi d’avena naturali. Inoltre, evita di aggiungere regolarmente sciroppo d’acero, zucchero o marmellate ipercaloriche. Lui preferisce Frutta fresca, noci, mandorle, semi di chia, bacche di goji, ecc.

Se non sei molto muesli, sappi che la farina d’avena può essere anche:

aggiungere a Ricette per torte, biscotti, briciole e altre torte ;

; aggiungere a zuppa o succo ;

; cospargere su di esso insalata o frittata ;

; Mescolare con farina e uova per fare Briciole di pane ;

; eccetera.

Buono a sapersi: i fiocchi d’avena in commercio sono spesso precotti e quindi possono essere consumati crus (con latte freddo) o cotto (in acqua o nel latte). Questo è anche il modo meno calorico e più salutare, perché l’indice glicemico aumenta notevolmente durante la cottura.

Tre ricette di porridge molto sane e sazianti

Porridge di ribes nero (201 kcal/persona): Lavare 250 g di ribes nero sotto l’acqua fredda, tenendo da parte quattro cucchiai e mescolare il resto con quattro cucchiai di avena, una banana e 250 ml di succo di farina d’avena. Quindi aggiungere il composto a 120 grammi di avena, mescolare e conservare in frigorifero per una notte. Il D-Day, servi il porridge nei piatti e guarnisci con un po’ di ribes nero. READ Burkina Faso: Nella loro decima giornata scientifica, i responsabili dei servizi sanitari riflettono sulla governance ospedaliera

Porridge con semi di chia e frutti di bosco (168 calorie/persona): versare 450 ml di succo di mandorle in un’insalatiera. Aggiungere una bacca di vaniglia tagliata a metà, 100 grammi di fiocchi d’avena, 2 cucchiai di semi di chia e 1 cucchiaio di zucchero di canna. Conservare in frigorifero durante la notte in modo che i fiocchi e i semi si gonfino. Il giorno dopo togliete il baccello di vaniglia. Aggiungere un po’ di fiocchi d’avena per la decorazione e 200 grammi di mirtilli lavati.

Porridge di ananas e kiwi (342 calorie/persona): fai bollire un litro di bevanda vegana al cocco. Quando bolle, aggiungi 140 g di avena e 20 g di semi di chia. Mescolare, quindi aggiungere quattro cucchiai di zucchero di canna. Coprire e cuocere per 15-20 minuti, mescolando regolarmente. Quindi versare il porridge nelle ciotole e aggiungere una fetta di ananas in ogni ciotola. Poi sbucciate due kiwi, tagliateli a cubetti e metteteli nelle ciotole. Decorare con cocco grattugiato e buon appetito!

Fa bene mangiare crusca d’avena tutti i giorni?

Non ci sono controindicazioni al consumo di farina d’avena tutti i giorni, sia a colazione, pranzo, merenda o cena.

Tuttavia, ci si potrebbe interrogare sul beneficio di una dieta composta quasi esclusivamente da farina d’avena: per essere sani lo è È essenziale includere i fiocchi d’avena come parte di una dieta equilibrata e varia Per soddisfare il più possibile i suoi bisogni di nutrienti, minerali e vitamine. In altre parole, è possibile consumare farina d’avena tutti i giorni, a patto di consumare altre fonti di carboidrati complessi, minerali, proteine ​​animali o vegetali, ecc.