Gli studenti di medicina hanno un Mondiale: come stanno i belgi?

MedCup, buon indicatore?

Non è perché l’Austria è in prima linea in questa competizione che la qualità della formazione in Belgio è scarsa. Ci sono diversi fattori da tenere in considerazione, afferma Françoise Smits, preside della Facoltà di Medicina dell'Università della California a Lovanio: “In altri paesi, a volte ci sono anni preparatori e talvolta si ottiene una laurea in scienze prima di entrare in medicina. Dobbiamo quindi tenere conto dell’intero contesto.“

La pratica è essenziale negli studi medici. Ma alla fine, che ciò avvenga prima o poi, la qualità dei medici belgi non ne risente.