Come paghi meno le tue spese sanitarie con una buona assicurazione sanitaria?

Oggi è facile confrontare le varie borse per trovare la copertura supplementare al tasso migliore. In pochi clic, puoi inviare vari preventivi online gratuitamente per una copertura sanitaria di qualità. Ma dovresti comunque sapere come trovare una buona compagnia di mutua assicurazione per pagare meno le tue spese sanitarie.

Trova l’assicurazione al miglior prezzo

Cos’è il bene reciproco?

Un buon scambio è quello che si adatta completamente a te. Non è necessario avere una costosa assicurazione mutua che paghi tutte le spese sanitarie se non ne hai bisogno.

Pertanto, la prima reazione per ottenere un buon scambio è determinare le tue esigenze:

Indossi occhiali?

Consulti spesso specialisti con onorari eccessivi?

Affronterai spese dentistiche elevate?

Tante domande che ti permettono di modificare il tuo contratto congiunto. Perché alcune voci di indennizzo sanitario sono consistenti e aumentano notevolmente il tuo contributo. Tuttavia, è fondamentale scegliere un’assicurazione sanitaria integrativa che offra buone garanzie nel ricovero e nelle cure di routine come i farmaci.

Come si sceglie un trader che paga bene?

Una volta individuate le proprie esigenze sanitarie, è necessario analizzare nel dettaglio le garanzie e le prestazioni:

Tasso di copertura per ogni voce di spesa (ottica, odontoiatria, consulenza, farmaci)

Supporta l’aggiramento delle commissioni per specializzazione

Copertura ospedaliera come importo della camera singola e numero di giorni coperti

Garanzie facoltative: mantenimento stipendio, pacchetto medicina alternativa, assistenza domiciliare in caso di ricovero, ecc.

Servizio di pagamento di terze parti

Servizio clienti di qualità

Periodo di pagamento per cure diverse dai pagamenti di terzi

Un buon scambio è in perfetta sintonia con il tuo profilo assicurato. Non c’è bisogno di pagare molto per garanzie di cui non hai bisogno. Al contrario, uno scambio con poca copertura può comportare ingenti pagamenti diretti. READ Problemi di salute: il ministro Nadine Girault era assente almeno fino a gennaio

Un altro parametro essenziale per la maggior parte delle persone è la voce di bilancio. In effetti, l’assicurazione sanitaria integrativa può diventare rapidamente costosa, soprattutto per gli anziani o una famiglia unita. La soluzione per trovare uno scambio con il miglior rapporto qualità-prezzo resta da confrontare. Sentiti libero di mettere in competizione diverse organizzazioni di integratori per trovare il miglior mutuo.

Servizio >> Trova un’assicurazione sanitaria che corrisponda al mio profilo

Quali sono i punti di vigilanza per essere reciprocamente buoni?

Oltre al tasso di cambio e al livello di garanzia, presta attenzione ad altri criteri:

Periodi di attesa: corrisponde al periodo durante il quale un tipo di trattamento non è coperto. Generalmente, questi ritardi vanno da 1 a 3 mesi e possono arrivare fino a 9 mesi per la maternità e 1 anno per apparecchi acustici o cure ortodontiche. È quindi importante prevedere correttamente queste spese sanitarie. Esclusioni dalla garanzia: la maggior parte degli scambi include esclusioni dalla garanzia. Ciò significa che alcuni servizi medici o costi sanitari non vengono rimborsati. La legge non pone queste restrizioni, ma gli organi complementari le stabiliscono essi stessi. Assicurati di analizzare attentamente i termini del tuo contratto e il programma delle garanzie in modo da non avere spiacevoli sorprese.