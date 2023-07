Isabelle Filjouzat si affida davvero alla scienza? – la modifica

I ricercatori intervistati da Chick News lamentano le “interpretazioni eccessive”, persino un certo “nevroticismo” nelle affermazioni di Papa Francesco sull’educazione positiva, che giustificano un affidamento sulla scienza. Ma sono consapevoli dell’interesse, in profondità, di alcuni appunti dello psicoterapeuta. (2/3)

Decine di interviste nelle ultime settimane per il mondoE il punto O vita, un progetto di formazione su larga scala a Marsiglia per attori pubblici, ma anche i forum che lo supportano nei media mainstream. In risposta, critica coloro che denunciano la sua visione “indolenza” formazione scolastica. Tutto questo, oltre ai suoi tanti libri sull’argomento, che sono sempre cofanetti di pubblicazione: da diversi anni, e ancora di più nel 2023, Isabelle Filjouzat è al centro del dibattito sull’educazione positiva, che suscita sentimenti e libera emozioni . uguale intensità.

Secondo questo psicoterapeuta, Le ricette di ierirepressivo “non adatto”. Invece di punire, si concentra sullo sviluppo “quoziente emozionale”, Basato su “intelligenza del cuore”. e breve: “Fornire ai bambini risorse piuttosto che limiti”. estensione della visione Fiducia in se stessi, indipendenza e capacità interpersonaliperché è stato sviluppato in Al centro delle emozioni del bambinoche ha venduto centinaia di migliaia di copie.

Quando senti, ad esempio, i genitori fanno fatica a dire “Fermare” Per i loro figli al parco giochi, perché si trattengono dal dire “non”Le devi: Se improvvisamente dici “no” a un bambino di due anni o a un adolescente, rischi di provocare una crisi. Non ne vale la pena. Se invece dici “basta”,