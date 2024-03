La direzione di Bruxelles Airlines non cambierà la sua posizione “anche se ci fossero altri scioperi” | Belgio

Per illustrare il suo punto, il direttore finanziario di Bruxelles Airlines ha suddiviso un aereo A320 in posti (27 file da sei). L'intero dispositivo rappresenta il volume degli scambi, dal quale vengono poi detratti tutti i costi.

Per il direttore, la situazione finanziaria di Brussels Airlines dovrebbe continuare a migliorare. Ha ricordato che tra il 2020 e il 2022 la petroliera ha accumulato perdite per 572 milioni di euro. “Sono molto orgogliosa del profitto che abbiamo realizzato, il primo in cinque anni, ma non siamo ancora fuori pericolo”, ha insistito.