La bellissima bufala di Hyperloop: come Elon Musk ha ingannato la SNCF e le autorità locali

Elon Musk è un genio e ha scambiato le vesciche per lanterne. Nel corso di dieci anni, e forte del suo impressionante successo (Tesla e SpaceX), è riuscita nell’impresa di convincere centinaia di persone e startup a investire nel futuro del “rivoluzionario” hyperloop ad alta velocità (più di 1000 km /H). ) fatto circolare in un tubo parzialmente sotto vuoto.

Ma l'obiettivo di Elon Musk probabilmente era proprio quello di far sognare soldi… da altri, cioè attraverso tasse e tributi (anche la Compagnia Ferroviaria Nazionale Il mio investimento 80 milioni di euro in questa bella follia nel 2016, Tolosa città 5,5 milioni e Regione della Nuova Aquitania(Due milioni attraverso il Fondo dell'Unione Europea).

Un duro ritorno alla realtà

Tutto è iniziato nel 2013, quando Elon Musk ha pubblicato il suo famoso Alpha Paper, un documento di 52 pagine. Fonte aperta Dove il miliardario descriveva la sua idea suscitando.

Tuttavia, lui e i suoi collaboratori si sono concentrati su punti facili da risolvere, ignorando i principali ostacoli tecnici. Anche la redditività è stata ampiamente sottovalutata.

L'Alpha Paper di Elon Musk era più simile a un progetto studentesco o a una lettera a Babbo Natale che a un solido studio tecnico ed economico.

I sognatori e le persone intelligenti in cerca di progetti sponsorizzati hanno colto al volo l'opportunità, ignorando le impossibilità create dalle leggi della fisica, inclusa la rotazione dei passeggeri in un tubo quasi sotto vuoto (un millesimo (un millibar) della pressione atmosferica sulla Terra, che è di 1.000 millibar. ).

L'Hyperloop avrebbe dovuto essere un veicolo durevole, estremamente veloce ed efficiente, costituito da capsule di alluminio sollevate in alto da un sistema di levitazione magnetica in lunghi tunnel a bassa pressione. L’idea interessante era quella di trasformare profondamente il settore dei trasporti.

Tuttavia, in realtà è stato concepito nel 1891 da Jules Verne che chiaramente vendeva sogni nei suoi libri, e il progetto Swissmetro, proposto nel 1974 e abbandonato nel 2009, somiglia anche al progetto di Elon Musk.

È ovvio che dieci anni e 450 milioni di dollari dopo, l’entusiasmo iniziale ha superato le delusioni artistiche. Migliaia di posti di lavoro promossi sulla carta sono evaporati. I tunnel sono ancora in fase di progettazione e la startup Hyperloop One, che prometteva di rivoluzionare i trasporti, è morta ufficialmente il 31 dicembre 2023.

Arresto totale

Questa splendida, ma costosa, saga industriale ha immaginato per un decennio un pubblico di nicchia che desidera sogni, non studi complessi.

Quindi abbiamo dovuto pensare in modo diverso, essere dirompenti, aprire le nostre menti e uscire dalla nostra zona di comfort, qualcosa di cui la fisica si fa beffe. Alcuni di loro si sono trovati di fronte al muro della realtà che volevano oltrepassare, gridando con gioia: “La tecnologia avanza, la troveremo presto, abbiate fiducia…”

Ci sono ancora alcune belle animazioni musicali sullo schermo e sulle immagini, quindi non è niente.

Alcune persone credono ancora oggi che questa cattiva gestione finanziaria fosse giustificata perché l’idea era probabile, e sarebbe stato un peccato non provarci.

Per altri, irreparabile, Hyperloop è semplicemente arrivato troppo presto… o troppo tardi, in un contesto economico sfavorevole allo sviluppo di questa tecnologia. È difficile affrontare la realtà e la fisica.

Era previsto…e pianificato!

Certo, qualcuno potrebbe pensare che, col senno di poi, sia facile dire ora che i soldi sono stati sprecati, che questo progetto era stupido e che era prevedibile fin dall’inizio perché non ci si può mai liberare dalle leggi della fisica. Ma sarà più forte il bisogno di sognare e l’effetto inaspettato che ha consentito la creazione di pompe monetarie, così come è avvenuto con lo sviluppo anomalo delle turbine eoliche e degli altri pannelli fotovoltaici.

Purtroppo, i fondi pubblici consentono anche ai politici di sovvenzionare, per un certo periodo, un piccolo universo di mutuatari, grazie ai loro sussidi. Poi, quando le acque si calmano, questo piccolo mondo di approfittatori si disperde, chiude le startup e ricomincia da qualche altra parte per vendere sogni a persone ingenue in un altro progetto ben confezionato in una bellissima animazione.

Pertanto, alcune persone fanno la loro intera carriera con il nulla, il vento e niente, purché ci siano sussidi e denaro a disposizione.

Forse questo progetto di Elon Musk aveva solo lo scopo di silurare la ferrovia ad alta velocità della California facendola sembrare antiquata, per mettere a repentaglio il trasporto pubblico e californiano e per vendere meglio le auto Tesla.

Alla fine, questo hyperloop è un enorme fallimento, un enorme fallimento e una frode tecnica e intellettuale. La truffa Hyperloop durerà… dieci anni e inghiottirà centinaia di milioni di euro, in gran parte denaro pubblico.