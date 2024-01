Otto consigli per risparmiare sulla spesa quotidiana

Dopo la crisi e il notevole aumento del prezzo del paniere medio, il belga ha cercato in tutti i modi di ottenere risparmi. Con semplici abitudini e qualche consiglio è possibile ridurre sensibilmente l'importo totale del tuo scontrino.

1. Controlla il tuo inventario alimentare

Prima di andare al negozio, controlla innanzitutto le condizioni dei tuoi armadietti. Pasta, cibo in scatola o anche cibi conservati nel congelatore. Il tuo inventario potrebbe essere più grande di quanto immagini.

2. Crea una lista di cose da fare per la settimana

Creare un menu per la settimana ha molti vantaggi. Questo ti eviterà di chiederti la sera stessa cosa cucinare, di ordinare o di correre a comprare qualcosa al supermercato. Ricordati inoltre di fare un elenco in base a cosa c'è nei tuoi armadietti, nel frigorifero o nel congelatore. Quindi fai un elenco di ciò che ti manca per creare la tua lista per la settimana. Una lista preimpostata ti permetterà, una volta arrivato in negozio, di concentrarti solo su ciò che devi acquistare.

3. Migliora le ricette

Non esiste un miracolo, quindi se l'obiettivo è risparmiare il più possibile, meglio scegliere ricette semplici e pratiche. L'acquisto di determinati prodotti, come il latte di cocco, le spezie, ecc., può letteralmente far saltare il budget.

4. Vai a fare shopping dopo aver mangiato

Per evitare acquisti impulsivi, scegli orari per la spesa in cui lo stomaco è pieno. Non sarai tentato e potrai concentrarti sui tuoi reali bisogni e non su ciò che non è necessario.

5. Acquista prodotti di stagione

Acquistare prodotti di stagione comporta numerosi vantaggi: oltre alla qualità e alla freschezza che saranno maggiormente apprezzate, a livello di portafoglio, gli alimenti di stagione, e quindi reperibili in quantità maggiori, verranno proposti ad un prezzo più vantaggioso. Inoltre, acquistando prodotti di stagione, fai qualcosa di buono per il pianeta.

6. Preferenza per i prodotti a marchio del distributore

Come sapete, ogni negozio offre il proprio marchio. A volte può essere sorprendente vedere la differenza di prezzo tra un prodotto di marca e il prodotto di un distributore. Se il gusto è diverso per alcuni prodotti, il gusto può essere diverso per altri prodotti, come i prodotti di base come farina, sale e zucchero… è impossibile distinguerli. Tuttavia noterai la differenza direttamente sulla ricevuta.

7. Cestino per la raccolta differenziata a settimana

App come Too Good To Go sono state molto richieste dopo la crisi. Acquistando il pacchetto “Anti-Spreco” potrai scoprire prodotti che normalmente non avresti acquistato, ma potrai anche risparmiare moltissimo denaro. Infine, è un bel gesto perché aiuta a combattere gli sprechi.

8. Confronta i prezzi al chilo

Chi di noi non è stato attratto almeno una volta da una grande promozione in cima alla corsia, un'offerta di 1+1 articoli gratuiti o qualcos'altro? È sempre meglio guardare (e spesso scritto molto piccolo) il prezzo per chilo di articoli. Non è raro vedere prezzi più bassi per articoli in quantità minori.

Con tutti questi suggerimenti, la tua ricevuta dovrebbe diminuire in modo significativo. Tuttavia, non dimenticare di concederti un trattamento di tanto in tanto.