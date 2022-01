I 4 migliori dolci di Fresh Passage

I dolci di Fresh Aisles hanno successo ma attenzione…

Gli scaffali dei supermercati freschi sono pieni di latticini e prodotti naturali, frutta e verdura, cioccolato, caramello, vaniglia, panna montata, mousse, frittelle e altro ancora! Stiamo parlando di dessert qui invece di yogurt.

Ma per ottenere un gusto, una consistenza e un aspetto irresistibili, i produttori sanno come farlo e spesso si rivolgono pesantemente allo zucchero e agli additivi. È quanto rilevano “60 milioni di consumatori” in un dossier di gennaio in cui sono state analizzate più di 50 referenze. Sono state esaminate quattro famiglie di dolci freschi: 13 mousse al cioccolato, 12 crema alla vaniglia, 12 crema al caramello e 13 dessert vegani. Prodotti facilmente reperibili in quanto provenienti da grandi marchi o privati. Alcuni sono organici.

Criteri per la creazione dell’indicatore: la composizione del prodotto (additivi, aromi, ecc.), la presenza o meno di uova per mousse al cioccolato (che dovrebbero essere l’ingrediente principale nella ricetta vera e propria), zuccheri trasformati, edulcoranti, creme, calorie , zucchero, contenuto di sale, ecc.

La prima nota non è glorificata perché metà dei riferimenti è composta da un elenco di 10 o più ingredienti! L’unica categoria che non ne ha più di cinque è la mousse al cioccolato. Gli additivi sono rappresentati dal numero, la maggior parte dei dolci ne ha almeno 1 e solo sei referenze ne fanno a meno del tutto!

Il budino di verdure non si distingue oltre ad essere composto principalmente da acqua. Uno di questi ne contiene addirittura il 75%! Tra le sostanze acide, gli additivi e lo zucchero in eccesso, alcuni di essi possono danneggiare i denti e causare..; Malattia infiammatoria intestinale. La rivista consiglia di prenderlo a piccole dosi e di leggere le etichette a tutti i costi.

Tuttavia, ecco i quattro riferimenti che si distinguono praticamente senza additivi e un elenco limitato di ingredienti.

Categoria Mousse al cioccolato: Bon Maman, Nero intenso (16/20 – da trovare nei principali supermercati)

Crema alla vaniglia Categoria: chiamata agricola, Biologico, Vaniglia Bourbon (15/20 – Lo trovi da Cora, Match, …)

Categoria caramello: Bon Maman, una ricetta tradizionale al forno (16/20 – da trovare nei principali supermercati)

Categoria Dolci vegetali: Carrefour, cioccolato di semi di soia, biologico (14,5/20)

Buono anche un buon dolce fatto in casa come questo crumble ai frutti rossi e gelato allo yogurt greco.