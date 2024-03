KuCoin e 2 dei suoi fondatori sono sospettati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Secondo un comunicato stampa datato oggi dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, I tribunali statunitensi accusano l'exchange di criptovalute KuCoin e due dei suoi fondatori di aver violato le leggi relative al riciclaggio di denaroper non mantenere procedure adeguate relative alla verifica dell'identità dei propri clienti (KYC) e per non conservare rapporti di attività su transazioni discutibili che passano attraverso lo scambio.

Secondo il pubblico ministero Damian Williams. L'exchange e i suoi fondatori hanno cercato “deliberatamente” di nascondere l'attività dei loro clienti americaniche tuttavia costituisce una quota significativa dei volumi della piattaforma e quindi dei suoi ricavi.

Inoltre, KuCoin avrebbe potuto consentire il trasferimento di 9 miliardi di dollari in fondi “sospetti e criminali”. :

“Come sostiene l'accusa, non attuando nemmeno le basilari politiche antiriciclaggio, gli imputati hanno permesso a KuCoin di operare nell'ombra dei mercati finanziari e di essere utilizzato come rifugio per riciclare fondi illeciti, con KuCoin che ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari in fondi.”sospetti e criminali.”

Con il suo comunicato stampa, il procuratore generale vuole mandare un messaggio chiaro: gli scambi di criptovalute devono rispettare le normative statunitensi se vogliono operare negli Stati Uniti. Una rete da pesca che ricorda la multa di 4,3 miliardi di dollari pagata da Binance per ragioni simili.

Secondo l’agente dell’HSI, un ramo del Dipartimento americano per la sicurezza interna, l’indagine condotta dalle agenzie statunitensi ha rivelato che lo scambio era in realtà “ Una presunta associazione a delinquere multimiliardaria “E che i suoi fallimenti minacceranno” Stabilizzare l’infrastruttura bancaria digitale del nostro mondo ».

Secondo il comunicato stampa del procuratore generale, KuCoin, visti i servizi che fornisce sul suolo americano (e quindi in modo discreto), avrebbe dovuto essere registrato presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. E la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), cosa che non ha fatto.

Inoltre esso, KuCoin è accusato di non aver condotto un programma normativo KYC almeno fino a luglio 2023. Secondo quanto riferito, l'exchange ha iniziato a richiedere informazioni ai suoi clienti americani solo dopo essere stato informato che era sotto indagine. Tuttavia, KuCoin avrebbe fatto solo ciò che era necessario con i suoi nuovi clienti, lasciando i milioni già registrati senza la conformità KYC.

il peggiore, Si suppone che l'exchange di criptovalute sia stato deliberatamente pubblicizzato sul suolo statunitense per evidenziare la mancanza di una politica obbligatoria di “conosci il tuo cliente” sulla sua piattaforma..

Il KYC non è supportato per gli utenti statunitensi, tuttavia non è necessario eseguire il KYC su KuCoin. Le transazioni regolari possono essere effettuate utilizzando un conto non verificato.

I fondatori accusati, Chun Gan e Ke Tang, rischiano pene detentive fino a 5 anni ciascuno.. Le sentenze finali sui fondatori di KuCoin e sull'exchange stesso saranno presto decise da un giudice.

Attraverso un breve tweet pubblicato questo pomeriggio, KuCoin ha confermato che l'exchange funziona normalmente e che i beni dei suoi utenti sono al sicuro.

Il comunicato stampa di KuCoin afferma che l'exchange rispetta le leggi e i regolamenti dei diversi paesi e che “ Aderisce rigorosamente agli standard di conformità ».

Secondo un rapporto della Reuters. Secondo quanto riferito, anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha sporto denuncia contro KuCoinAnnunciando contestualmente che la piattaforma ha “ Ordini richiesti e accettati per futures su materie prime, swap e altre transazioni su materie prime senza registrazione presso la commissione ».

Molti utenti hanno riferito che i prelievi di KuCoin rimanevano in sospeso, a volte per più di un'ora. Si noti che questa potrebbe essere una semplice frustrazione derivante dalla dichiarazione di giustizia americanaI fondi degli utenti non sono necessariamente a rischio.

fonte : Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York

