Birra, gelato, cozze, patatine fritte e waffle: questi sono i prodotti estivi a cinque stelle che sono aumentati di prezzo 20 anni fa.

La birra è senza dubbio la nostra bevanda nazionale e quella che amiamo bere sulla terrazza di un caffè, quando compaiono i primi raggi di sole. Sfortunatamente per il portafoglio del consumatore belga, il prezzo di un classico bicchiere di birra chiara da 25 cl è raddoppiato dal 2002. Allora un bicchiere di birra costava circa 1,20 euro e poteva arrivare fino a 1,50 euro, a seconda del prestigio del bar in cui si decideva di stabilirsi. I prezzi sembrano molto più ragionevoli di quelli che troviamo oggi nei pub, dove è quasi impossibile trovare un bicchiere di birra a meno di 2 euro. Nella maggior parte dei casi, dovrai pagare tra € 2,20 e € 2,50 per goderti il ​​tuo drink al bar locale.

Ma quali sono le ragioni principali di questo aumento? Possiamo citare ad esempio l’aumento dei prezzi delle materie prime, come orzo, luppolo, ecc. A questo si aggiungono gli alti costi di produzione, soprattutto per l’energia e il trasporto, e si ottengono barili che sono saliti alle stelle tra i grossisti.

Infine, abbiamo sentito parlare molto di inflazione negli ultimi mesi a causa del covid e della guerra in Ucraina, ma in realtà è sempre stata presente. Sicuramente aveva più senso che in questo periodo, ma è anche una delle ragioni di questo graduale aumento nell’arco di 20 anni. È quindi necessario che i proprietari di caffetterie trasferiscano questi aumenti sui prezzi del vetro per coprire le spese e cercare di sopravvivere.

2. Cono gelato

Secondo FeBelGlaces (il gruppo dell’industria del gelato), un belga consuma in media 140 palline di gelato all’anno, ovvero circa 7 litri! Numeri impressionanti ci rendono tra i maggiori consumatori in Europa. Ma anche qui il prezzo del gelato è salito parecchio negli ultimi 20 anni, contando oggi in media 2,50€ a pallina, e a volte anche 4€ in alcune gelaterie! I prezzi possono sembrare alti, ma devono essere ricollocati nel contesto dell’inflazione e dell’aumento dei costi di produzione.

Non è tutto, per capire meglio da dove arriva questo prezzo finale, abbiamo avuto modo di spingere le porte del laboratorio di produzione della gelateria Capoue, che ha 8 marchi a Bruxelles. L’obiettivo dell’azienda è incoraggiare i consumatori a riconoscere la qualità dei prodotti che acquistano. In Belgio non esiste un disciplinare da rispettare per potersi definire “gelataio artigianale” e quindi alcuni marchi potrebbero essere tentati di gonfiare i prezzi a causa di questa classificazione.

A Capoue, non tutto, il latte utilizzato per produrre la base del gelato viene acquistato direttamente da un produttore della regione di Liegi, senza passare attraverso un intermediario. Anche per la frutta l’azienda si adopera per cooperare con i produttori locali e ottenere così prodotti della migliore qualità possibile. Ma quando questo non è possibile, crea partnership con piccoli produttori di altri paesi, possiamo citare l’esempio della vaniglia che proviene da una piccola coltivazione situata in Madagascar. Infine, nel laboratorio di produzione, situato a Pailhe, 5 dipendenti della regione lavorano quotidianamente alla produzione del gelato, al confezionamento e alla ricerca di nuovi gusti.

Oltre all’inflazione, occorre chiedersi anche se il prezzo richiesto corrisponde davvero alla qualità del prodotto offerto.

3. Patatine fritte a cono

Più grandi dell’Atomium, di Eddy Merckx o di Tintin, le patatine fritte belghe sono l’alimento base della cultura del nostro paese. Secondo i dati del CRIOC (Centro Ricerca e Informazione delle Organizzazioni dei Consumatori), il prezzo delle patatine fritte è già raddoppiato dal 2001 al 2011. Da allora l’inflazione è continuata nel nostro Paese e dove nel 2002 si poteva trovare un cono di patatine fritte tra 1,50 e 1,80 euro, oggi bisognerà contare tra 2,50 e 4 euro per avere il prezioso sesamo.

I freetourist hanno vissuto molte crisi ricorrenti negli ultimi anni. L’aumento dei prezzi dell’energia ha già causato molti danni ai negozi di chip, soprattutto a causa delle attrezzature utilizzate per produrre i chip. A questo si aggiunge l’esplosione del prezzo di un chilogrammo di grasso, passato da 17 euro a 26 euro, e anche il divieto degli utensili di plastica monouso nell’Horeca, entrato in vigore a gennaio 2021. Un’ottima iniziativa per combattere la diffusione dei rifiuti di plastica e l’inquinamento, ma questi utensili dovevano essere sostituiti con soluzioni alternative più costose alle pentole.

Non ci è voluto molto perché alcuni stabilimenti venissero minacciati di chiusura. Per la stragrande maggioranza dei proprietari di ali di patate fritte, ridurre la qualità dei prodotti o ridurre le dimensioni delle porzioni servite per coprire le spese è fuori discussione. Spetta ai consumatori convivere con questi prezzi se vogliono ancora godere a lungo di questo tesoro nazionale.

4. Casseruola di cozze

Uno degli alimenti base dei ristoranti della costa belga, cozze e patatine fritte è un piatto popolare che ha visto aumentare gradualmente il suo prezzo nel corso degli anni. Secondo l’Osservatorio sui consumi alimentari, il prezzo delle cozze è addirittura raddoppiato tra il 1999 e il 2009, per poi risalire solo gradualmente. Non è raro oggi trovare ristoranti dove lo sformato di cozze viene servito a più di 30 euro, mentre 20 anni fa si poteva trovare nei ristoranti a meno di 20 euro.

Quindi è considerata una deviazione in un piatto che non richiede molti ingredienti e pochissima preparazione. E dove la scoperta è ancora più dolorosa è quando si confronta il prezzo di un piatto di cozze e patatine fritte in un ristorante con i prezzi praticati nei supermercati. In Belgio, le cozze della Zelanda sono la maggior parte delle volte preferite per la preparazione di cozze/patatine fritte e i prezzi indicati nei negozi sono spesso compresi tra 5 e 10 euro al chilo. Potrebbe essere meglio prendersi il tempo per cucinarli a casa, se vuoi divertirti un po’ o perché no andare dai nostri amici francesi. Certo, lì le cozze bouchot sono le più comuni e le meno costose da acquistare, ma i prezzi sono ancora molto più bassi che qui. Conta tra i 14 ei 20 euro per il piatto, che è sufficiente per soddisfare il tuo portafoglio.

5. Cialde

Infine, ecco un altro codice della nostra cucina nazionale che negli anni ha visto salire alle stelle i suoi prezzi. Che siano di Liegi o di Bruxelles, anche le frittelle sono state gonfiate nel tempo, al punto da trasformarsi progressivamente da merenda alla portata di tutti, in un prodotto costoso.

Naturalmente, come per altri prodotti, l’esplosione dei prezzi delle materie prime, dell’energia, ecc. ha svolto un ruolo importante nell’aumento del prezzo dei waffle belgi. Ma anche il paradigma del consumo di waffle è cambiato molto, non è più solo un dolcetto pomeridiano che le persone vengono a comprare alla piccola bancarella di Bruxelles, i waffle sono ora una soluzione pasto a sé stante.

I classici come il cioccolato e lo zucchero semolato sono ancora popolari, ma oggi anche i buonissimi waffle stanno riscuotendo un grande successo, basta guardare le file che si allungano davanti ai negozi che li propongono. Con formaggio, prosciutto, salmone, patate, ecc. Oggi tutto è possibile e non è più solo una storia da merenda. Le torte ora si vendono tra i 3 ei 6 € per le versioni classiche, ma dovrai tenere conto tra gli 8 ei 15 € per le versioni più elaborate, che valgono un pasto completo.