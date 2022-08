Kia Sorento Hybrid (2022): qual è il valore della versione ibrida semplice?

e brev SUV 7 posti

singolo ibrido

Da € 43990

La nuova generazione di Sorrento, la quarta, è apparsa sulle nostre strade nel 2021 con un solo motore. Blocco ibrido plug-in da 265 CV. Il SUV a sette posti riceve ora una spinta a un motore ibrido non ricaricabile che ravviverà l’interesse delle famiglie.

Il primo motivo è finanziario perché con questo motore il prezzo di vendita sale da 51.490 € a 43.990 € a parità di finitura (movimento). A sua volta, dovrai ignorare la trazione integrale, accettare un livello di potenza inferiore (230 CV) e pagare un paio di piccole multe. Il primo riguarda le emissioni di anidride carbonica. L’importo più alto, come la nostra versione di prova nella fascia alta del “Premium” in 7 posti, è di 1.276 euro (153 g di CO2). La seconda sanzione è per il peso fino a 580 euro (1858 kg), a una tariffa di 10 euro per un chilogrammo oltre 1800 kg. Comprese le tasse governative, il caso è ancora valido per il cliente.

Scendere duramente su un veicolo di queste dimensioni può farci temere il peggio in termini di prestazioni su strada. Non è. Il motore a benzina a quattro cilindri sovralimentato è lo stesso dell’ibrido plug-in. È un 1.6 da 180 cv. Al contrario, è associato a un motore elettrico meno potente, qui da 60 CV, alimentato da una batteria anch’essa più piccola (1,49 kWh) posta nel pianale sotto il guidatore. È, salvo pochi dettagli, lo stesso principio che Toyota ha utilizzato per 20 anni.

In città, questa ibrida consente un avviamento elettrico potente e silenzioso su una breve distanza (circa 2 km) migliorando al contempo i consumi di carburante. Dopo 30 km/h o quando i requisiti di coppia sono elevati, il motore a combustione interna interviene per garantire questo. Questa batteria si ricarica da sola tramite il motore a combustione interna e durante le fasi di frenata. Il consumo medio è logicamente superiore rispetto all’ibrido ricaricabile (batterie cariche), tuttavia il cliente troverà la sua strada.

Abbiamo notato una media di 7,5 l/100 km in uso misto, il che è vero dato l’enorme volume da trasportare. In autostrada, guidando al confine, il consumo raggiunge gli 8 l/100 km. Si noti che abbiamo raggiunto questo risultato con 4 persone a bordo. Con 7 passeggeri, il consumo sarà logicamente più alto. Un’altra importante differenza è la capacità del serbatoio. Questo guadagna 20 litri rispetto all’ibrido ricaricabile a causa della scomparsa delle batterie “grandi”. Ora con 67 litri disponibili, il Sorento può andare oltre e più a lungo.

Il 230 è quasi tutto pubblicizzato lì, e non aspettatevi accelerazione o rimbalzo attivi, ma piuttosto una riserva di carica che è più o meno sufficiente per sorpassare e riprendere basso perché il Sorento dovrebbe sopportare molta massa e un livello medio di coppia (350 Nm ). Il SUV in realtà si comporta come si presenta: come l’auto di un bravo papà che trasuda flessibilità e comfort. E in termini di comfort, il SUV coreano non ha nulla da invidiare ai suoi rari concorrenti Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe e Ford Explorer.

Sorrento è principalmente progettata per il mercato statunitense e le sue vaste distese. L’autostrada è logicamente il suo spazio preferito. L’ammortizzazione morbida, lo sterzo leggero e l’insonorizzazione elegante ti invitano a ingoiare miglia, i fianchi ben regolati in altezza su un sedile ampio come una poltrona. Al contrario, questa dimensione gigantesca (4,81 m di lunghezza e 1,90 m di larghezza) richiede di guidare con molta attenzione in città e nei parcheggi. A tal proposito, la telecamera a 360 gradi è una risorsa preziosa durante le manovre.

Disponibile in cinque o sette posti per ulteriori 950 euro, il Sorento è pensato per la famiglia perché non è solo il guidatore ad accontentarsi dell’abitacolo pratico e tecnologico, ma anche i suoi passeggeri. Il sedile posteriore scivola fuori lasciando molto spazio per le gambe e gli schienali si reclinano e si ripiegano elettricamente nella posizione 60/40. Ancora meglio, le alte finiture aggiungono un unico portabicchieri, sedili riscaldati, una porta SUB e una tenda. Nella configurazione a 5 posti, il volume del bagagliaio è vicino a un impianto che genera 898 litri, è enorme! La versione sette posti, disponibile in pacchetto, offre due sedili basculanti che, nonostante la sella piuttosto corta, consentono di viaggiare in buone condizioni, a patto di non superare 1,70 metri. I passeggeri della terza fila beneficeranno anche dell’aria condizionata personale e di una connessione USB.

Venduto a 56.940 euro esclusa la multa, questa finitura “premium” offre il più alto livello di raffinatezza vicino a quello della concorrenza premium. L’auto super equipaggiata costa € 10.000 in meno rispetto alla concorrenza premium come la BMW con la X5 o la Mercedes con la GLE. Qui la pelle e la plastica utilizzate sono di buona qualità così come il contenuto tecnologico. Il touch screen da 10,25 pollici in modalità orizzontale è probabilmente troppo piccolo. Tuttavia, la sua soluzione è buona e il sistema operativo è efficiente. Ha connettività Android e Carplay. Solo il sistema audio Bose delude con la sua potenza e bassi bassi.