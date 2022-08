Paula ha finito per cancellare il suo tweet…

Se contattare Ryanair è complicato quando hai una domanda o un problema con un volo, la compagnia aerea è chiaramente su Twitter. Il conto Ryanair è già attivo, ma non c’è bisogno di contattarlo per avere informazioni.

Questo account, sebbene ufficiale, si accontenta di prenderlo in giro rispondendo a tweet che potrebbero interessare o meno alla compagnia aerea. Paula, un utente infelice di Internet, ha scoperto di recente il modo più difficile.

Dopo aver pagato 7 sterline per scegliere il suo posto – vicino al finestrino – si rattristò nello scoprire, una volta su un aereo, che non c’era finestrino. Nemmeno una o due volte ha pubblicato una sua foto su Twitter di fronte a una parete del dispositivo: “Quando paghi per una finestra ma non hai una finestra. Chi mi restituirà i miei soldi?” Ha twittato, a lo stupore di molti netizen.

Ma invece di scusarsi o spiegare in privato a Paula, Ryanair ha risposto pubblicamente pubblicando il suo tweet.

In questa risposta, vediamo un dipendente Ryanair spiegare che al momento della prenotazione, questo posto chiaramente “non ha finestre”: “Vendiamo posti, non finestre”, identifica il tweet.

Per errore, e nel frattempo, Paula ha cancellato il suo messaggio…