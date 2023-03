Kevin, 21 anni, e Leslie, 22, scomparsi in Francia a fine novembre: secondo imputato accusato di ‘omicidio’

La speranza era quella di ritrovare quasi viva venerdì sera una giovane coppia scomparsa tre mesi fa a Deux-Sèvres con l’atto d’accusa per gli “omicidi” di un secondo sospettato, reso noto dalla Procura di Poitiers, il giorno dopo il primo arresto .

Questo sospetto di 22 anni è anche sotto processo per “alterazione dell’elenco dei crimini per ostacolare la verità” e “rapimento e rapimento”, ha scritto il procuratore di Poitiers Cyril Lacombe in un comunicato stampa.

Leslie Horelbecke, 22 anni, e Kevin Trombat, 21, non danno segno di vita dalla notte tra il 25 e il 26 novembre a Braschec, un comune di 2mila abitanti vicino a Niort. Scomparso anche il cane della giovane donna.

Questa è la prima volta che la giustizia ha tracciato ufficialmente un assassinio, ma gli investigatori non hanno trovato i loro corpi.

Questo secondo sospettato, arrestato mercoledì a La Rochelle, è di Bouiravolt, una cittadina della Charente-Maritimes, a meno di un’ora di macchina da Braschec, secondo una fonte vicina alla vicenda.

Gli effetti personali della coppia scomparsa, tra cui una spazzola per capelli della giovane donna e un certificato di sicurezza stradale del suo compagno, sono stati trovati in un cestino per la raccolta differenziata di indumenti l’8 dicembre.

Due sospetti nello stesso posto

Secondo Le Courrier de l’Ouest, il telefono di quest’uomo era “limitato” negli stessi luoghi e negli stessi orari del primo sospettato, la notte della scomparsa.

Quest’ultimo è stato accusato giovedì di “sequestro di persona e reclusione forzata” e posto in custodia cautelare.

Questo giovane, anche lui di 22 anni, è stato arrestato martedì in Vandea.

Un amico comune di Leslie e Kevin, dovevano essere ospitati a casa sua a Brașek la notte in cui sono scomparsi.

Ha poi partecipato al primo pestaggio organizzato dalla famiglia di Kevin Trombat nella campagna di Niortiz e ha raccontato la sera della scomparsa davanti ai giornalisti.

“Kevin aveva ancora le chiavi di casa mia. Io vivevo più a casa, vivevo in un camion. Sono venuti intorno alle 17:30, ci siamo visti. Avevano patatine fritte, abbiamo riso molto. Poi sono andato dai miei fratelli e a una festa techno”ha poi dichiarato, aggiungendo di non credere alla scomparsa volontaria della coppia.

Anche sua madre ha sostenuto che era innocente e ha detto alla stampa che suo figlio “stava partecipando a una festa di tifo a La Creche” venerdì sera, una quindicina di chilometri a nord, e che non era tornato. a Brachk prima. Domenica.

Problema: la cronologia telefonica del giovane mostrava che era tornato per vedere i suoi amici nel villaggio durante la sera e che aveva scambiato lettere con Leslie Horelbecke fino a tarda notte.

droghe

Secondo il procuratore di Poitiers, un terzo uomo in custodia di polizia da giovedì, “Dovrebbe essere presentato al giudice istruttore sabato”.

Questo 23enne è “legato” al primo imputato, secondo la procura di Poitiers.

Da una fonte vicina alle indagini, la scomparsa della coppia potrebbe essere in parte correlata al traffico di stupefacenti che ha coinvolto alcuni dei protagonisti del caso.

I familiari degli scomparsi hanno subito escluso l’ipotesi di sparizione volontaria.

Durante l’inseguimento del 5 gennaio a Brasek, la suocera di Kevin Trumpt ha detto ai giornalisti che lui Aveva circa 10.000 euro“La sera della sua scomparsa, una somma che aveva portato per lui a Brashek”, ha detto “per comprare una macchina”.

Venerdì, il padre e la suocera di Leslie hanno lanciato una domanda online per finanziare i costi del loro nuovo avvocato, Ana Murat Batikh.