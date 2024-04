Buckingham Palace verifica le condizioni di re Carlo III: riprenderà “presto” le sue attività ufficiali

Buckingham Palace ha annunciato venerdì in una dichiarazione che “Sua Maestà il Re riprenderà presto le sue attività pubbliche dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla diagnosi di cancro”.

Verrà però “adattato, se necessario, per ridurre al minimo i rischi per la ripresa” del re. Martedì prossimo visiterà un centro per la cura del cancro con la moglie Camilla, dove la coppia reale incontrerà équipe mediche e pazienti, secondo il palazzo.

Carlo (75 anni) e Camilla (76 anni) riceveranno anche l'imperatore giapponese Naruhito e sua moglie l'imperatrice Masako in visita di Stato a fine giugno su invito del Regno Unito. La coppia imperiale giapponese parteciperà ai funerali della regina Elisabetta II nel settembre 2022 a Londra.

Secondo un portavoce di Buckingham, i medici del re considerano i progressi compiuti finora “molto incoraggianti” e rimangono “ottimisti” riguardo alla continuazione del suo recupero.