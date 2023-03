La centrale nucleare di Zaporizhia è diventata una “base militare russa”, “la usano come scudo nucleare”

Mancanza di personale

“La maggior parte delle forze di occupazione sono di stanza presso la centrale elettrica, perché lì si sentono al sicuro”, ha detto il sindaco, che vive dall’aprile 2022 a Zaporizhia, il capoluogo regionale situato a 120 chilometri da Energodar. Le persone che sono rimaste indietro.

Anche il numero dei lavoratori dell’impianto è diminuito da 11.000 prima dell’invasione a 6.500 ora, ha detto all’AFP la compagnia nucleare ucraina Energoatom.

Migliaia di professionisti sono partiti per il territorio controllato da Kiev, e di quelli che sono rimasti, circa 2.600 hanno accettato di “cooperare con l’aggressore russo”, secondo Energoatom.

«C’è un vero problema di personale che si ripercuote sulla sicurezza», mormora Orlov, che vede il personale sotto «pressione» da parte dei russi e costretto soprattutto a lavorare in numero ridotto e senza permessi.

L’impianto, che un tempo produceva il 20% dell’elettricità ucraina, ha continuato a funzionare durante i primi mesi dell’invasione, nonostante periodi di bombardamenti, prima di chiudere a settembre.

Da allora, nessuno dei suoi sei reattori VVER-1000 di epoca sovietica ha generato energia, ma l’impianto è ancora collegato al sistema elettrico ucraino e consuma l’elettricità che produce per le proprie esigenze.

Il sindaco ha detto: “Gli occupanti hanno provato per diversi mesi a collegarlo al sistema elettrico russo, ma non ci sono riusciti”.

Secondo il servizio stampa di Energoatom, “i russi non sono in grado di riavviare nemmeno il reattore, perché le linee ad alta tensione sono danneggiate”.

Nessuna soluzione militare

Se, secondo Energoatom, Mosca ha inviato specialisti nucleari alla stazione, allora “le loro capacità non sono sufficienti per organizzare un vero lavoro”.

La chiusura dell’impianto comporta anche “un progressivo deterioramento di tutti i suoi sistemi e attrezzature”, avverte l’operatore nucleare ucraino.

Il gruppo è anche preoccupato per il “rischio di un incidente nucleare” se viene tagliata l’ultima linea elettrica che collega la centrale al sistema elettrico ucraino.

In una nota pubblicata mercoledì, il centro di analisi statunitense Institute for the Study of War ha stimato che Mosca potrebbe “tentare di scoraggiare una possibile controffensiva ucraina” nel sud del Paese “intensificando le minacce contro la centrale elettrica di Zaporizhia”.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha dispiegato dei monitor sulla stazione a settembre e sta cercando di negoziare il suo disarmo, ma il processo non sembra procedere.

Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha annunciato giovedì su Twitter che è stato completato un nuovo corso per esperti, accompagnando il suo messaggio con un video che mostra osservatori con caschi e giubbotti antiproiettile che camminano intorno a un ponte distrutto per raggiungere la centrale.