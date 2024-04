Il ministro della Sicurezza nazionale è rimasto vittima di un incidente stradale

Itamar Ben Gvir è stato portato in ospedale, mentre altre due persone sono rimaste ferite nell'incidente.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir è rimasto leggermente ferito in un incidente stradale ed è stato portato in ospedale venerdì, ha detto la polizia, aggiungendo che stanno indagando sulle circostanze dell'incidente. Un videoclip trasmesso dai media israeliani mostrava l'auto su cui viaggiava Itamar Ben Gvir ribaltata.

La polizia fa riferimento in un comunicato alle indagini “Riguardo alle circostanze di un incidente stradale a Ramla avvenuto tra due veicoli, tra cui l'auto del Ministro della Sicurezza Nazionale.”. “Tre persone hanno riportato ferite lievi e sono state evacuate.” Verso l'ospedale, aggiunge la polizia.

Attacco con coltello

Le immagini trasmesse dai media israeliani mostrano un'auto nera, presentata come l'auto del ministro, ribaltata sul tetto vicino a un'auto bianca il cui cofano anteriore è stato gravemente danneggiato. Un uomo cosciente, con il volto invisibile, giace sulla schiena, circondato da diversi poliziotti e soccorritori, oltre che da uomini armati in abiti civili. Il commissario di polizia Kobi Shabtai ha detto ai giornalisti che altre due persone sono rimaste ferite nell'incidente.

Itamar Ben Gvir stava lasciando la scena dell'incidente nella città di Ramla, vicino a Tel Aviv, dove la polizia ha detto che poco tempo prima era avvenuto un attacco con accoltellamento. Il capo della polizia del distretto centrale, Avi Biton, ha detto che un uomo di 21 anni, che sembrava essere malato di mente, ha accoltellato una donna di 18 anni. Ha detto che il sospettato ha cercato di fuggire dalla scena quando è stato colpito da un civile “neutralizzare”, senza fornire ulteriori chiarimenti. Il servizio di ambulanza israeliano ha detto che la donna era cosciente ma in gravi condizioni ed è stata portata in ospedale per cure.