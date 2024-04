Salute: secondo uno studio, fare esercizio fisico di intensità da bassa a moderata è uno scudo contro la depressione

Un recente studio condotto dall’Università Anglia Ruskin in Inghilterra evidenzia l’effetto positivo dell’esercizio fisico di intensità da bassa a moderata sulla riduzione del rischio di depressione. Le attività fisiche come le passeggiate e il golf sono particolarmente benefiche, poiché forniscono un modo accessibile per migliorare la salute mentale.

Il rapporto tra attività fisica e salute mentale:

Secondo i risultati pubblicati da Science Daily, l’attività fisica riduce il rischio di depressione del 23% e di ansia del 26%. L’analisi, che ha esaminato studi globali sul potenziale dell’attività fisica per la salute mentale, ha dimostrato che le attività a bassa e moderata intensità avevano un legame particolarmente forte con la riduzione del rischio di depressione.

Effetti protettivi nei disturbi mentali gravi:

Oltre al suo effetto sulla depressione e sull’ansia, l’esercizio fisico è anche associato a un rischio inferiore del 27% di sviluppare disturbi psicotici gravi come la psicosi o la schizofrenia. Questi benefici sembrano essere uniformi e influenzano positivamente uomini e donne di diverse fasce d’età in tutto il mondo.

Commenti degli esperti:

Il ricercatore capo Lee Smith ha commentato i risultati, affermando: “Livelli da bassi a moderati di attività fisica possono essere estremamente benefici per la salute mentale e sono anche più raggiungibili per la popolazione generale”. Questo annuncio sottolinea l’importanza dell’accesso all’attività fisica leggera per tutti i segmenti della popolazione.

Incoraggiare l’adozione di tali pratiche può essere una strategia essenziale per combattere la crescente prevalenza della depressione e di altri disturbi mentali.