Sapevi che le donne di Bruxelles di età compresa tra 18 e 25 anni hanno il budget mensile per l'abbigliamento più alto in Belgio?

Questi dati sulla spesa belga, tra molti altri, vengono estratti da un nuovo strumento statistico lanciato dal paese MyTrusty. Dietro MyTrusty c'è la società fintech belga Mozzeno. Questa società ha sviluppato da diversi anni una piattaforma di prestito cooperativo online al 100%. Abbiamo maturato una vasta esperienza nella valutazione dei rischi inerenti l'estensione del credito.

Intelligenza artificiale per verificare la propria solvibilità finanziaria o validare l’accesso al credito: cosa ne pensate del nuovo strumento “MyTrusty”?

Disponibile per due settimane, al costo unitario di 10€ (IVA inclusa) per valutazione, MyTrusty permette di calcolare il punteggio di solvibilità dei privati, aiutando così le aziende (società di leasing, fornitori di servizi di telecomunicazioni, società energetiche, società immobiliari, ecc.) ) per ridurre il rischio di inadempimento o di frode.

Strumento gratuito e interattivo

MyTrusty ha sviluppato algoritmi per classificare e valutare automaticamente le singole transazioni bancarie. Questo è completamente legale grazie alla direttiva europea PSD2. “MyTrusty agisce come una terza parte fidata tra un individuo e un'azienda che vuole sapere se quell'individuo è finanziariamente affidabile.”riassume Xavier Laureux, il quale precisa che solo l'azienda o l'organizzazione che richiede la valutazione ha accesso ai dati anonimizzati e aggregati.

Nawras Gli studi classici sulla spesa delle famiglie si basano su dati dichiarativi, come sottolinea Xavier Le Roux. Con SpendTracker ci affidiamo a transazioni bancarie reali di un gruppo rappresentativo di belgi di età superiore ai 18 anni.”

SpenderTracker Si limita all'aspetto “classificazione” delle transazioni bancarie. Lo strumento gratuito e interattivo consente di ottenere una visione accurata, in forma grafica, per età, regione geografica e genere della spesa dei belgi in quasi 40 categorie diverse. “Gli studi classici sulla spesa delle famiglie si basano sui dati dei report. Lo conferma Xavier Loro. Con SpendTracker ci affidiamo alle transazioni bancarie reali di un gruppo rappresentativo di belgi di età superiore ai 18 anni (Esempio offline 22.766 profili, ndr)“.

L'obiettivo di SpendTracker è duplice. Da un lato si tratta di fornire statistiche a chiunque sia interessato. Esistono molteplici applicazioni: dati di marketing sulle abitudini di consumo (utili nella vendita al dettaglio), strumento di ottimizzazione del budget, strumento di rilevamento delle frodi, prova della capacità di budget, ecc. D'altro canto, mira a evidenziare la potenza della classificazione automatizzata e conveniente delle transazioni bancarie sviluppata da MyTrusty.