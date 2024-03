Ciclismo. Giro dei Paesi Baschi

Foto: Cerutti / ASO / @BORAhansgrohe

Lunedì inizia una delle gare più attese della stagione 2024, che dura una settimana: Giro dei Paesi Baschi ! Sempre sorprendente, questo evento secolare riunirà tre dei quattro migliori corridori del mondo, vale a dire Jonas Vengegard (Team Visma | Noleggio Bici), Remco Evenepoel (Soudal Rapid Step) et al Primoz Roglic (Bora Hansgrohe). Tre mesi prima della partenza Giro di FranciaPer sei giorni, i tre uomini potranno spiegarsi le strade favorevoli al grande incontro, dove la sfida è tanto vincere una gara prestigiosa quanto ottenere un vantaggio psicologico sui rivali in vista del grande incontro di Ottobre. Luglio.

Vingegaard sarà dominante come nella Tirreno?

Vengegard per confermare, Evenball prende slancio, Roglic per rassicurarsi

Questa è la 63a edizione diun viaggio Inizierà a Irun con una cronometro individuale collinare di 10 km. Successivamente i corridori faranno tappa in Francia, con l'arrivo a Cambo-les-Bains forse l'unico che si concluderà con uno sprint. Il resto del programma? Tre tappe ripide che permetteranno di giudicare chi è il più forte sulle strade basche, e poi la tradizionale interpretazione finale durante la sesta tappa attorno all'Eibar, con lo stesso percorso dell'anno scorso, compresa in particolare la terribile salita del cavo auto (5 km, 9,6%) e Isawa (4,1 km, 9,2%).

Molto superiore alla concorrenza Oh, bella strada et al Tirreno-Adriatico, Jonas Vengegard Sarà il candidato più probabile a succedergli. A pochi giorni dalla schiacciante vittoria del Tadej Pogacar (Team degli Emirati Arabi Uniti) sur le Giro della Catalogna, il danese avrà una grande opportunità per contrattaccare i suoi migliori nemici. Meno convincente Giro dell'Algarve et al Parigi Nizza, Remco Evenepoel Dovrà alzare il livello se vorrà competere con lui VingguardMentre Primoz RoglicGli passò accanto Parigi Nizzapunterà a completare una gara completa per rassicurarsi e dimostrare di essersi adattato bene ai metodi della sua nuova squadra.

Dati supportati da FirstCycling.com