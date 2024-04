Eurovision 2024: giorno 4 di prove (Aggiornato: Paesi Bassi)

Oggi tocca alle Nazionali della seconda parte della seconda semifinale. Particolarmente attesi sono il Belgio e i suoi vicini Paesi Bassi. La giornata sarà seguita da Michael.

Ecco le date delle partite di oggi, martedì 30 aprile (Orari e programma soggetti a modifiche):

10:30-11:00 Lettonia 11:10 – 11:40 San Marino 11:50 – 12:20, ora della Georgia 12:30 – 13:00 Belgio Fermare 14:10 – 14:40 Estonia 14:50 – 15:20, ora di Israele 15:30 – 16:00 Norvegia 16:10 – 16:40 Paesi Bassi

Questo articolo verrà aggiornato durante i corsi di formazione e lì potrai trovare una descrizione dei servizi. Per ogni esibizione troverai anche il link al video caricato su YouTube dall'artista Il resoconto ufficiale dell'Eurovision (Il social network dove potete trovarci anche voi e lo è ICI). Sulla nostra pagina Twitter/X, Troverai altre foto. Ci auguriamo che tu abbia una giornata davvero meravigliosa. Buon divertimento e soprattutto fateci sapere le vostre impressioni e commenti!

Lettonia

Il palco ospita un enorme cerchio con un diametro di circa 3-4 metri. Dons all'inizio si siede, poi si alza e se ne va. Il cerchio rimane costante ovunque. Dons indossa un completo tutto blu, ma questa volta senza maniche (sembra che si sia allenato!). Anche l'illuminazione è prevalentemente blu e sfuma in bianco nei ritornelli. Per effetti visivi “intelligenti” secondo il live blog.

Guarda un estratto della formazione sul video TikTok

San Marino

Megara si presenta ancora in nero e rosa alla Malmö Arena, ma con un nuovo design. L'atmosfera scelta per lo sfondo evoca le fiabe, con foreste, draghi e alla fine compaiono gli zombi catturati. Il gruppo esegue una piccola danza nei momenti chiave della canzone. La cantante Kenzi inizialmente indossava una pelliccia, ma alla fine se ne separò per rivelare un body. Allo stesso modo, i due ballerini rivelano i loro abiti scheletrici nel ponte di flamenco della canzone. Lo spettacolo contiene fuochi d'artificio e fumo.

Guarda un estratto della formazione sul video TikTok

Georgia

Nutsa indossa un vestito dorato e scarpe dorate. Inizia da sola sul palco, su un piedistallo rialzato, sotto le luci rosse. Alla fine della prima strofa, quattro ballerini si unirono a lei per iniziare la sfrenata coreografia. La scena dietro di lui si trasformò gradualmente in scintillanti palle di fuoco. Naturalmente, i veri fuochi d'artificio arrivano in tavola.

Guarda un estratto della formazione sul video TikTok

Belgio

Vestito di bianco, con la pancia ricoperta di pietre riflettenti, Musti è su una piattaforma che ruota lentamente, circondato da microfoni che formano un cerchio. La scena è avvolta dal fumo. La performance ha un'atmosfera simile al video musicale di PetbioMa le luci diventano più brillanti alla fine, quando Musty diventa il protagonista mentre i cubi del tetto si alzano

Guarda un estratto della formazione sul video TikTok

Estonia

Il gruppo 5Miinust e i fratelli Puuluup sono saliti sul palco in uno spettacolo simile a quello dell'Eesti Laul, con questa piccola coreografia. I cubi del soffitto sono ribassati per una visione un po' sobria, e sono costituiti da cubi al neon che colorano la musica. Lo spettacolo inizia nel backstage.

Guarda un estratto della formazione sul video TikTok

Israele

Altro accessorio: una macchina del vento (per creare un temporale) con scale su ogni lato che permettono di salirci sopra. Cinque ballerini, tre uomini e due donne, fanno proprio questo. Tutti si vestono di bianco per una performance che ricorda anche il video musicale di Hurricane. Sullo sfondo, lo schermo mostra un turbinio di colori.

Guarda un estratto della formazione sul video TikTok

Norvegia

La prestazione norvegese è una ripetizione della prestazione del Gran Premio Melodi. Gunnhild, il cui costume imita le foglie degli alberi, sta sulla sua piattaforma rotante di rocce e cespugli, mentre riflettori e laser la illuminano e scansionano la scena. Durante il ritornello finale, il chitarrista Magnus lancia in aria la sua chitarra (e poi la riprende!)

Guarda un estratto della formazione sul video TikTok

Olanda

Quindi… Ghost indossa il suo vestito blu dal video, accompagnato da due ballerini vestiti di bianco. L'arredamento trasmette molte immagini diverse, mentre un uccello (un essere umano travestito da uccello) con i colori dell'Unione Europea (o della Svezia?) è presente su un tavolo da DJ a tema futuristico.

Guarda un estratto della formazione sul video TikTok

Conclusione

Chi si qualificherà? Possiamo farci un'idea del destino di tutti questi paesi… in verde quelli che ce la faranno sicuramente, in rosso quelli che dovranno aspettare l'anno prossimo per riprovarci.

E ha tradotto:

IL Olanda Non c'è nulla di cui preoccuparsi, le loro azioni faranno sorridere o addirittura ridere tutti. Là Norvegia È anche solido e ha fornito ciò che era previsto e Israele Non piacerà a tutti, ma c'è abbastanza gente per arrivare in finale. Inoltre questi tre paesi passano a fine serata, il che è un vantaggio.

In arancione

È strano che la performance Lettonia Prendilo con attenzione, soprattutto perché le esibizioni semplici sono rare in semifinale. Là Georgia Neanche lui ha detto la sua ultima parola. A'Estonia La qualificazione alla finale sembrava certa, ma forse la competizione con l'Olanda l'avrebbe messa in ombra… finalmente Belgio Mustii ha prestazioni discrete, e dovrà comunque essere impeccabile, perché può sempre succedere qualcosa di brutto….

in rosso

Nonostante tutti gli sforzi fatti… San Marino Mi sembra condannato. La concorrenza è molto dura e l’estetica scelta allontanerà una parte del pubblico…. Se Achille Lauro con una formazione simile non si qualifica per il 2022, può qualificarsi per il Megara?

COSÌ ! Vi aspettiamo domani per scoprire nuove foto, questa volta dalle prove generali dei candidati alla prima semifinale!

Crediti immagine: Corinne Cumming e Sarah-Louise Bennett dell'Unione europea di radiodiffusione

Scritto da: Lolot Il 30 aprile 2024.

Aggiornato da: Michael

